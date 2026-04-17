بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم إيران والولايات المتحدة
17 April 2026
17 April 2026
source: الميادين
الميادين: أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة.
وأشار بقائي إلى أن إيران أكّدت منذ البداية على ضرورة إقامة وقف إطلاق نار متزامن في المنطقة بأكملها، بما في ذلك لبنان.
كما أشاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بصمود الشعب اللبناني ورجال المقاومة أمام العدوان، فيما شكر باكستان على جهودها في التوسّط بين البلدين، لاسيما خلال الساعات الماضية.
هذا وأعرب بقائي عن تضامن بلاده مع الشعب والحكومة اللبنانية، مؤكداً ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المحتلة جنوبي لبنان.
وشدّد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق والبنية التحتية المدمّرة في لبنان بدعمٍ من المجتمع الدولي.
وكان اتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان قد دخل حيّز التنفيذ، عند منتصف ليل الخميس - الجمعة، في هدنةٍ تمتد لـ 10 أيام.
Just in
05 :37
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي (الأخبار) تتمة
05 :14
ترامب: إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء... وافقت على تسليم مخزون اليورانيوم المخصب (روسيا اليوم) تتمة
04 :43
الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :35
الجيش اللبناني: نجدّد دعوة المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وذلك في ظل عدد من الخروقات “الإسرائيلية” للاتفاق
00 :58
الجيش الإسرائيلي:
- نواصل التمركز في جنوب لبنان في مواجهة نشاطات حزب الله
- نطلب من سكان جنوب لبنان عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر
00 :48
معلومات للـLBCI: إطلاق ٩ قذائف مدفعية على دبين والخيام بعد سريان وقف اطلاق النار
Other stories
الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار
بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر!
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان
حزب الله: ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل: تل أبيب احتفظت ب"حق الدفاع عن النفس"!
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
"الحزب" في اول تعليق على اعلان ترامب وقف اطلاق النار!
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
بالصورة - ترامب بعلن موعد وقف إطلاق النار!
أكثر من 50 غارة استهدفت القطاعين الغربي والأوسط خلال الساعتين الماضيتين!
حزام ناري على قرى قضاء صور
ترامب يتصل بعون... وهذا ما تمّ التطرّق إليه!
عن استهداف جسر القاسمية... بيان للجيش اللّبناني!
جولة للتيار الوطني الحر على بلديات عين سعادة والدكوانة وسن الفيل
EXCLUSIVE
كواليس - استبعاد وزير عن خلية بعبدا
الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار الليلة في لبنان
استهداف سيارة على الأوتوستراد الساحلي في محلة السعديات
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي
17 April 2026
ميسي يشتري نادياً بالدرجة الخامسة في برشلونة
17 April 2026
ترامب: إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء... وافقت على تسليم مخزون اليورانيوم المخصب
17 April 2026
الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار
17 April 2026
"وباء صامت" سيصيب 1.8 مليار شخص حول العالم بحلول 2050
17 April 2026
حرب إيران والعملات العربية.. من صمد أمام الدولار ومن تراجع؟
17 April 2026
أربيلوا يقترب من الرحيل عن ريال مدريد و4 مرشحين لخلافته
17 April 2026
وجبات خفيفة غنية بالبروتين.. طاقة تدوم طوال اليوم
17 April 2026
الدولار يرتفع قليلا وسط تفاؤل إزاء إبرام اتفاق لإنهاء حرب إيران
17 April 2026
ألكاراز ينسحب من بطولة برشلونة بسبب إصابة في المعصم
17 April 2026