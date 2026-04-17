الجيش اللبناني: إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار
17 April 2026
33 mins ago
source: سكاي نيوز عربية
أشار الجيش اللبناني إلى أن إسرائيل قامت بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، في الساعات التالية لدخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.
وقال الجيش اللبناني في بيان بوقت مبكر من صباح الجمعة، إنه يجدد دعوته المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية التي نزح سكانها، وذلك في ظل "عدد من الخروقات للاتفاق".
وأكد تسجيل "عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددا من القرى"، رغم اتفاق الهدنة التي من المفترض أن تستمر 10 أيام.
كما شدد قيادة الجيش اللبناني على "ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة".
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدينة الخيام وبلدة دبين جنوبي لبنان، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن القصف شمل بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استمرار تمركز قواته جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار.
وحث الجيش اللبنانيين على عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني، وذلك بعد حركة نزوح كبيرة من جنوب لبنان من جراء الحرب التي استمرت لأسابيع.
Just in
05 :37
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي (الأخبار) تتمة
05 :23
بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم إيران والولايات المتحدة (الميادين) تتمة
05 :14
ترامب: إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء... وافقت على تسليم مخزون اليورانيوم المخصب (روسيا اليوم) تتمة
04 :35
الجيش اللبناني: نجدّد دعوة المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وذلك في ظل عدد من الخروقات “الإسرائيلية” للاتفاق
00 :58
الجيش الإسرائيلي:
- نواصل التمركز في جنوب لبنان في مواجهة نشاطات حزب الله
- نطلب من سكان جنوب لبنان عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر
00 :48
معلومات للـLBCI: إطلاق ٩ قذائف مدفعية على دبين والخيام بعد سريان وقف اطلاق النار
Other stories
بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر!
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان
حزب الله: ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل: تل أبيب احتفظت ب"حق الدفاع عن النفس"!
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
"الحزب" في اول تعليق على اعلان ترامب وقف اطلاق النار!
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
بالصورة - ترامب بعلن موعد وقف إطلاق النار!
أكثر من 50 غارة استهدفت القطاعين الغربي والأوسط خلال الساعتين الماضيتين!
حزام ناري على قرى قضاء صور
ترامب يتصل بعون... وهذا ما تمّ التطرّق إليه!
عن استهداف جسر القاسمية... بيان للجيش اللّبناني!
جولة للتيار الوطني الحر على بلديات عين سعادة والدكوانة وسن الفيل
كواليس - استبعاد وزير عن خلية بعبدا
الجيش الإسرائيلي يستعد لوقف إطلاق النار الليلة في لبنان
استهداف سيارة على الأوتوستراد الساحلي في محلة السعديات
خاص - الثنائي يلتقط أنفاسه: تهدئة ميدانية وإعادة تموضع سياسي
أميركا خسرت وإسرائيل خضعت والمقاومة أعادتنا إلى زمن الانتصارات: نحو حكومة وحدة وطنية لحفظ الحقوق والسلم الأهلي
ميسي يشتري نادياً بالدرجة الخامسة في برشلونة
بقائي: وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءاً من تفاهم إيران والولايات المتحدة
ترامب: إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء... وافقت على تسليم مخزون اليورانيوم المخصب
"وباء صامت" سيصيب 1.8 مليار شخص حول العالم بحلول 2050
حرب إيران والعملات العربية.. من صمد أمام الدولار ومن تراجع؟
أربيلوا يقترب من الرحيل عن ريال مدريد و4 مرشحين لخلافته
وجبات خفيفة غنية بالبروتين.. طاقة تدوم طوال اليوم
الدولار يرتفع قليلا وسط تفاؤل إزاء إبرام اتفاق لإنهاء حرب إيران
ألكاراز ينسحب من بطولة برشلونة بسبب إصابة في المعصم
