أشار الجيش اللبناني إلى أن إسرائيل قامت بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، في الساعات التالية لدخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.

وقال الجيش اللبناني في بيان بوقت مبكر من صباح الجمعة، إنه يجدد دعوته المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية التي نزح سكانها، وذلك في ظل "عدد من الخروقات للاتفاق".



وأكد تسجيل "عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددا من القرى"، رغم اتفاق الهدنة التي من المفترض أن تستمر 10 أيام.



كما شدد قيادة الجيش اللبناني على "ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة".



وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مدينة الخيام وبلدة دبين جنوبي لبنان، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.



كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن القصف شمل بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان.



وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استمرار تمركز قواته جنوبي لبنان بعد وقف إطلاق النار.



وحث الجيش اللبنانيين على عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني، وذلك بعد حركة نزوح كبيرة من جنوب لبنان من جراء الحرب التي استمرت لأسابيع.