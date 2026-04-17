بري لـ«الشرق الأوسط»: نرفض التفاوض المباشر!
17 April 2026
20 secs ago
source: الشرق الأوسط
أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ارتياحه «الحذر» لقرار وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه «التفاوض المباشر» مع إسرائيل. وقال إن نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف خلال اتصال بينهما، صباح الخميس ، أن وقف النار تم وفق صيغة شاملة ضمّت إيران.
وقال بري، في اتصال مع «الشرق الأوسط» بُعيد صدور الإعلان، إن هذا الاتفاق هو لعشرة أيام مبدئياً، مؤكداً أنه لن يوجّه نداء لعودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، قبل التأكد من نضج الظروف الملائمة، خصوصاً أن الإعلان لا يشمل انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي اللبنانية في هذه المرحلة.
وإذ قارب بري وقف النار بحذر، في ظل «النوايا الإسرائيلية»، قال إن المهم الآن هو أن الملف تحرك، ووقف النار خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد أنه غير خائف على الإطلاق بعد وقف النار على الوضع الداخلي الذي يتمتن أكثر فأكثر.
Just in
00 :58
الجيش الإسرائيلي:
- نواصل التمركز في جنوب لبنان في مواجهة نشاطات حزب الله
- نطلب من سكان جنوب لبنان عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني حتى إشعار آخر
00 :48
معلومات للـLBCI: إطلاق ٩ قذائف مدفعية على دبين والخيام بعد سريان وقف اطلاق النار
00 :42
الجديد: رغم وقوع اضرار واصابات استمرار اطلاق الرصاص والقذائف في الضاحية ومحيطها بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ
00 :35
خرق إسرائيلي للهدنة: قصف مدفعي على دبين وأخر على المروانية بعد وقف إطلاق النار بدقائق
00 :24
حزب الله:
- استهدفنا عند الساعة 23:50 مستوطنات كفار جلعادي وتل حاي وكريات شمونة والمطلة ومسكاف عام بصلياتٍ صاروخيّة متزامنة
- استهدفنا عند السّاعة 23:30 تجمّعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في تلتيّ فريز وغدماثا في بلدة عيناتا بصلياتٍ صاروخية
00 :16
مراسلة الميادين في بيروت: بدأت السيارات بكثافة تجوب العاصمة احتفالاً بوقف إطلاق النار
