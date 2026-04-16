كتب النائب اللواء جميل السيّد عبر "اكس": "إستكمالاً لما سبق، وفي معلوماتي المؤكدة، أن ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان:

* ايران وباكستان من خلال موقعهما في المفاوضات،

* السعودية بجهودها المباشرة مع الطرفين وتأثيرها على الموقف الأميركي،

والباقي جدل لبناني عقيم…"