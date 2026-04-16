حزب الله: ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام
16 April 2026
29 secs ago
source: tayyar.org
بيان صادر عن حزب الله:
إلى أهل الأعزاء...
مع إعلان وقف إطلاق النار، وأمام عدو غادر اعتاد نقض المواثيق والاتفاقات، ندعوكم إلى التريث وعدم التوجه إلى المناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، إلى حين اتضاح مجريات الأمور بشكل تام.
ندرك حجم الشوق للعودة إلى قراكم وبيوتكم، ونقدر صبركم وثباتكم الذي أظهرتموه لكل العالم، إلا أننا ندعوكم، من منطلق الحرص على سلامتكم وأرواحكم العزيزة، إلى الصبر والتحمل.
إن شاء الله ستعودون إلى قراكم هاماتكم مرفوعة أعزاء كما كنتم دائمًا.
Just in
23 :09
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط دير قانون رأس العين والبرج الشمالي والبازورية و محيط النبطية الفوقا
23 :06
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الأشخاص في كرميئيل أحدهم بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي من لبنان
23 :04
الخارجية الأميركية: تحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس ولن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف الدولة اللبنانية
23 :01
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان تتمة
22 :56
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل : خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي
22 :55
البابا ليو الرابع عشر:
- "قال لنا يسوع: 'طوبى لصناع السلام'، ولكن الويلٌ لأولئك الذين يتلاعبون بالدين باسم الله ذاته لتحقيق مكاسب عسكرية أو اقتصادية أو سياسية لأنفسهم، يجرُّون المقدَّس إلى الظلام والأوساخ"
Just in
23 :09
الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط دير قانون رأس العين والبرج الشمالي والبازورية و محيط النبطية الفوقا
23 :06
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الأشخاص في كرميئيل أحدهم بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي من لبنان
23 :04
الخارجية الأميركية: تحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس ولن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف الدولة اللبنانية
23 :01
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان تتمة
22 :56
الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل : خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي
22 :55
البابا ليو الرابع عشر:
- "قال لنا يسوع: 'طوبى لصناع السلام'، ولكن الويلٌ لأولئك الذين يتلاعبون بالدين باسم الله ذاته لتحقيق مكاسب عسكرية أو اقتصادية أو سياسية لأنفسهم، يجرُّون المقدَّس إلى الظلام والأوساخ"
جميل السيّد يكشف: ثلاث دول كان لها الدور الاساسي في دفع الموقف الأميركي للضغط على إسرائيل لوقف النار مع لبنان
16 April 2026
النص الكامل لمذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل: تل أبيب احتفظت ب"حق الدفاع عن النفس"!
16 April 2026
أمل أبو زيد: يلوح في الأفق أملٌ جديد
16 April 2026
"حزب الله": استهداف مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بالصواريخ وثكنة ليمان بالمسيرات ودبابة ميركافا في البياضة
16 April 2026
بري للجنوبيين: تريثوا في العودة حتى اتضاح الأمور!
16 April 2026
شو الوضع؟ ترامب يحسم وقف النار ولقاء عون – نتنياهو في البيت الأبيض... أسئلةٌ غامضة من دون أجوبة!
16 April 2026
"الحزب" في اول تعليق على اعلان ترامب وقف اطلاق النار!
16 April 2026
سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
16 April 2026
بالصورة - ترامب بعلن موعد وقف إطلاق النار!
16 April 2026
أكثر من 50 غارة استهدفت القطاعين الغربي والأوسط خلال الساعتين الماضيتين!
16 April 2026