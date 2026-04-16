اعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات ، ان "المقاومة الاسلامية استهدفت مدرسة ضبّاط سلاح البحريّة في خليج عكّا بصلية صاروخيّة.



- ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريّا بصلية صاروخيّة وسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.



- استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وإصابة مؤكّدة وشوهدت تحترق".