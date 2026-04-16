سلام يرحّب بقرار وقف إطلاق النار
16 April 2026
source: tayyar.org
كتب رئيس الحومة نواف سلام عبر "أكس":أرحّب بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس ترامب، وهو مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء. وإذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت.
ولا يسعني أيضًا إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكل الأشقاء العرب، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.
Just in
20 :25
تحليق حربي منخفض في أجواء بيروت وجبل لبنان
20 :24
خرق جدار الصوت مجدداً من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق مناطق البقاع الشمالي
20 :21
طوارئ الصحة: 7 شهداء و33 جريحا في حصيلة أولية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة الغازية قضاء صيدا
20 :13
سلسلة غارات استهدفت بنت جبيل وبلدات في القضاء بالتزامن مع قصف مدفعيّ لبيت ياحون
20 :09
وسائل إعلام إسرائيلية: عن رؤساء مجالس مستوطنات الشمال: سنرفع الأعلام البيضاء اعتباراً من المساء في إشارة إلى استسلام حكومة نتنياهو
20 :02
الطيران الحربي يشن موجة جديدة من الغارات الواسعة على بلدات في لبنان: كفر حتى، دبين، شبعا، سحمر، الغازية، حبوش
