أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، بأن الطيران الحربي المعادي، نفذ خلال الساعتين الماضيتين، أكثر من 50 غارة جوية استهدفت قرى القطاعين الغربي والأوسط، في قضاءي صور وبنت جبيل.



وتسببت الغارات بوقوع اصابات ودمار كبير في البنى التحتية والأحياء السكنية وشبكات الكهرباء والمياه.