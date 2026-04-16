أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، بأن الطيران المعادي ينفذ حزاما ناريا على قرى قضاء صور، مغيرا على بلدات المنصوري والقليلة وحانويه وصديقين والبازورية وعين بعال والرمادية وزبقين والحنية والمجادل، تزامنا مع قصف مدفعي على المنصوري والقليلة والحنية والبازورية وشارنيه ورشكنانيه.