ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ استعداداته الميدانية لوقف إطلاق النار في لبنان، في ظل تقديرات بأن تدخل الهدنة حيّز التنفيذ عند الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي.



وبحسب الصحيفة، تلقّى كبار القادة العسكريين في الجيش الإسرائيلي تعليمات مباشرة بتهيئة القوات المنتشرة في جنوب لبنان، تحسباً لبدء سريان الاتفاق، الذي يُرجّح أن يبدأ بين الساعة 7:00 مساءً ومنتصف الليل.



وأشارت “هآرتس” إلى أن هذه التحضيرات تأتي في سياق اتصالات مكثفة لبلورة تفاهمات ميدانية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الساعات المقبلة على جبهة الجنوب.

