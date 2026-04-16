

خاص tayyar.org -



يعكس الحراك الأخير للثنائي الشيعي محاولة واضحة لالتقاط أنفاسه بعد مرحلة ضغط مركّب، مستفيداً من تقاطع التهدئة الميدانية مع انفتاح سياسي محدود. في هذا الإطار، شكّلت زيارة النائب علي حسن خليل إلى السعودية إشارة إلى رغبة في كسر الجمود، بالتوازي مع إعادة ضبط الخطاب الداخلي. أما تسريب أن قرار وقف إطلاق النار جاء بدفع إيراني، فيندرج ضمن مسعى مزدوج: تثبيت مرجعية طهران الإقليمية، وتوفير غطاء سياسي يبرّر الانتقال من المواجهة إلى التفاوض.



هذا التحول يواكبه طرح متصاعد لفكرة التسوية، لكن بصيغة تبادل لا تنازل. إذ يسعى الثنائي إلى توظيف أي انخراط لبناني في مسار تفاوضي مع إسرائيل كورقة داخلية لتحصيل مكاسب، تبدأ بتشكيل حكومة جديدة ولا تنتهي عند حدود تعديل التوازنات السياسية وربما الدستورية.



غير أن هذا المسار يصطدم بعوائق جدية. أولها أن ربط الملفات السيادية، وفي مقدمها سلاح حزب الله، بمسار تفاوضي خارجي يجعله رهينة لتفاهمات دولية معقّدة. وثانيها أن فتح باب التعديلات الدستورية يعيد طرح أسئلة حساسة حول طبيعة النظام، في ظل انقسام داخلي حاد وغياب توافق وطني.



إلى ذلك، يبدو أن الثنائي يراهن على لحظة إقليمية غير مستقرة، فيما المقاربة الأميركية لا تزال حذرة وتدريجية، تركز على تثبيت الأمن من دون منح أثمان سياسية واضحة. وعليه، تبقى الفجوة واسعة بين سقف الطموحات وإمكانات التحقق، ما يجعل أي تسوية عرضة للاهتزاز أو إعادة التفاوض.