تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالًا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركيّ ماركو روبيو شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن للتوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات.



وأكد روبيو استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لاحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان مؤكدا دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون.

