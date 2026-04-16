حذّرت المديرية العامة للأمن العام في بيان، المواطنين من التفاعل مع صفحة مشبوهة على "فيسبوك" تحمل اسم CSTO والتي كان اسمها سابقاً FGIH قبل تاريخ 20/12/2020. كما طلبت من المواطنين عدم التفاعل مع هذه الصفحة أو تزويدها بأي معلومات شخصية، تجنباً للوقوع في فخ التجنيد الإلكتروني المشبوه.

