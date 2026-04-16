كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في منشور عبر منصة "إكس":



رفعت إيران كلفة الحرب على كل العالم رغم خسائرها جعلت الجميع شركاء في الخسارة . لذا أصبحت عودة ترامب للحرب مسألة معقدة . هل نشهد تسويه كبرى؟. لا أستبعد

