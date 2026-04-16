صحناوي في مؤتمر "بيروت مدينة منزوعة السلاح": حصرية السلاح بيد الجيش شرط أساسي لقيام الدولة
-
16 April 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
القى النائب نقولا صحناوي في مؤتمر بيروت مدينة منزوعة السلاح الكلكة الآتية:
أهلي في بيروت،
زملائي النواب،
الحضور الكريم،
نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ لبنان، تتقاطع فيها المخاطر الأمنية مع القلق الاجتماعي، ما يجعل مسؤوليتنا مضاعفة في حماية عاصمتنا وصون وحدة بلدنا.
بيروت لم تكن يومًا مدينة منغلقة أو ملكًا لفئة دون أخرى، بل كانت وستبقى مساحة جامعة لكل اللبنانيين، كما كانت في القرن الماضي متنفسًا لكل المنتقة.
من هنا، فإن أي مقاربة لأمنها يجب أن تنطلق من الحفاظ على هذا الدور، لا إضعافه، ومن تعزيز الوحدة لا تكريس الانقسام.
نحن في التيار الوطني الحر، موقفنا واضح:
نرفض أي اعتداء على لبنان، ونرفض في الوقت نفسه توريطه في حروب لا علاقة له بها ولا مصلحة له فيها، أو زجّه في صراعات أكبر منه.
ونؤكد أن حماية اللبنانيين، كل اللبنانيين، تمرّ عبر دولة قوية وعادلة، تحتكر السلاح، وتكون في الوقت نفسه قادرة على الدفاع عن الأرض وحماية الشعب.
وفي هذا الإطار، نحرص على أن يكون النقاش جامعًا لا إقصائيًا. لا نريد لأحد أن يشعر بأنه مستهدف أو معزول، لأن الاستقرار لا يُبنى عبر استهداف أي مكوّن لبناني، ولا يُحمى السلم الأهلي بخطاب يزيد الانقسام.
المطلوب مقاربة وطنية هادئة تعيد بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وبين اللبنانيين أنفسهم.
إن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية هي شرط أساسي لقيام الدولة. وهي مسؤولية الحكومة مجتمعة، التي تضم من يحمل هذا السلاح ومن يطالب بحصره.
ومن هنا، تقع على عاتق الدولة مسؤولية تقديم ضمانات حقيقية لجميع اللبنانيين،
لكي لا يشعر احد ان هناك غالب ومغلوب.
ويجب ان يقتنعو كل الفرقاء ان انتصار الدولة الجامعة، الضامنة هو انتصار جميع المكونات.
بيروت تحتاج إلى الأمن، نعم، لكنها تحتاج أيضًا إلى الطمأنينة.
تحتاج إلى حضور الدولة، ليس فقط أمنيًا، بل اجتماعيًا وإنمائيًا وإنسانيًا، لتبقى عاصمتنا مدينة الحياة، لا مدينة الخوف.
بيروت ليست تفصيلاً في لبنان، بل هي صورته أمام نفسه وأمام العالم. هي مرآته ونقطة توازنه ، فإما أن نحميها بالدولة، فنحمي لبنان، وإما أن نتركها للفوضى، فنفتح الباب على المجهول .
القرار اليوم، ليس نظريًا :
هل نريد عاصمة محصّنة بوحدتها في دولة فعلية، أم عاصمة مشرذمة في دولة هشّة ؟
هل نريد عاصمة آمنة لكل أبنائها، أم ساحة مفتوحة لكل الاحتمالات؟
المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على السلطة ومن ثم علينا جميعًا، بمن في ذلك المعارضة .
بيروت تستحق قرارًا واعيًا وشجاعًا.
واللبنانيون يستحقون دولة تحميهم ،
لا دولة تتخلى عنهم .
فلنحفظ بيروت، لنحفظ لبنان،
ولنثبت أن وحدتنا ليست شعارًا،
بل خيارًا فعليًا…
وأنها السلاح الأقوى في مواجهة كل التحديات.
-
Just in
-
12 :55
التحكم المروري: قطع السير على طريق ضهر البيدر باتجاه البقاع بسبب الغارة
-
12 :53
كواليس - مسؤول غربي مُتشائِم: لم تنضُج ظروف وقف النار تتمة
-
12 :52
غارة اسرائيلية على بلدة صديقين
-
12 :48
استهداف سيارة في ضهر البيدر تتمة
-
12 :44
حزب الله: استهدفنا مستوطنة كفرجلعادي بصلية صاروخية
-
12 :42
حزام ناري يستهدف النبطية
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
