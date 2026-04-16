كلمة النائب إدكار طرابلسي في "مؤتمر بيروت منزوعة السلاح" – أوتيل الفينيسيا 16 نيسان 2026



أقف اليوم إلى جانب زملاء نواب أعزاء من بيروت لأقول: إن بيروت لا تموت. هي المدينة التي مرت عليها زلازل وحروب، واقتتال داخلي واحتلالات متنوعة. هذه المدينة تُدَمَّر أبنيتها ويُستشهَد أبناؤها، إلا أنها لا تموت. ما تحتاجه اليوم عاصمتنا، هو أكثر من مؤتمر يضمن خلوها من السلاح غير الشرعي وسلاح الأمن الذاتي. ما تحتاجه بيروت هو تضامن جميع أهلها، دون إقصاء أو عزل أو إبعاد لأحد. ما تحتاجه هو حمايتها من خطاب التطرف والفوقية، ومن لغة الاستعلاء والتخوين ورفض الآخر.



وما تطلبه بيروت من حكومة لبنان، تطلبه لكل لبنان، وليس فقط لأحيائها وأهلها والنازحين إليها. نريد من حكومة لبنان أن تعي أنها لجميع اللبنانيين، وأنها مؤتمنة على كرامة كل الوطن. أمام الاعتداءات المدمرة المدانة، المطلوب من الحكومة الحفاظ على سيادة الدولة، على كل شبر من وطن الـ 10452 كلمًا مربعًا. والمطلوب منها أيضاً أن تحصن نفسها من أي ضغط، خارجياً كان أم داخلياً. ضغوط قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات خاطئة، تضر بمصلحة لبنان العليا.



نحن في زمن تسقط فيه الدول المركزية وتتفتت فيه الأوطان. وما حدث في منطقتنا منذ حوالي العقدين ينذرنا ويوقظنا. هو حافز لنا لنقوم ونبني وطناً موحداً سيداً، لا يخضع سياسيوه ولا حكومته لأي محور خارجي. وفي الوقت عينه، على السلطة التنفيذية أن تجمع من حولها جميع اللبنانيين، وألا تضع نفسها في خندق قد تجرها إليه مصالح ضيقة. لقد مرت قبل أربعة أيام الذكرى الحادية والخمسون لحرب عام 1975 المشؤومة؛ ومن وحي تلك الذكرى أقول: إن وحدة لبنان وسلامه الداخلي هما فوق كل اعتبار.



عشتم، عاشت بيروت، وعاش لبنان.