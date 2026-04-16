طرابلسي في "مؤتمر بيروت منزوعة السلاح": وحدة لبنان وسلامه الداخلي هما فوق كل اعتبار
16 April 2026
source: tayyar.org
كلمة النائب إدكار طرابلسي في "مؤتمر بيروت منزوعة السلاح" – أوتيل الفينيسيا 16 نيسان 2026
أقف اليوم إلى جانب زملاء نواب أعزاء من بيروت لأقول: إن بيروت لا تموت. هي المدينة التي مرت عليها زلازل وحروب، واقتتال داخلي واحتلالات متنوعة. هذه المدينة تُدَمَّر أبنيتها ويُستشهَد أبناؤها، إلا أنها لا تموت. ما تحتاجه اليوم عاصمتنا، هو أكثر من مؤتمر يضمن خلوها من السلاح غير الشرعي وسلاح الأمن الذاتي. ما تحتاجه بيروت هو تضامن جميع أهلها، دون إقصاء أو عزل أو إبعاد لأحد. ما تحتاجه هو حمايتها من خطاب التطرف والفوقية، ومن لغة الاستعلاء والتخوين ورفض الآخر.
وما تطلبه بيروت من حكومة لبنان، تطلبه لكل لبنان، وليس فقط لأحيائها وأهلها والنازحين إليها. نريد من حكومة لبنان أن تعي أنها لجميع اللبنانيين، وأنها مؤتمنة على كرامة كل الوطن. أمام الاعتداءات المدمرة المدانة، المطلوب من الحكومة الحفاظ على سيادة الدولة، على كل شبر من وطن الـ 10452 كلمًا مربعًا. والمطلوب منها أيضاً أن تحصن نفسها من أي ضغط، خارجياً كان أم داخلياً. ضغوط قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات خاطئة، تضر بمصلحة لبنان العليا.
نحن في زمن تسقط فيه الدول المركزية وتتفتت فيه الأوطان. وما حدث في منطقتنا منذ حوالي العقدين ينذرنا ويوقظنا. هو حافز لنا لنقوم ونبني وطناً موحداً سيداً، لا يخضع سياسيوه ولا حكومته لأي محور خارجي. وفي الوقت عينه، على السلطة التنفيذية أن تجمع من حولها جميع اللبنانيين، وألا تضع نفسها في خندق قد تجرها إليه مصالح ضيقة. لقد مرت قبل أربعة أيام الذكرى الحادية والخمسون لحرب عام 1975 المشؤومة؛ ومن وحي تلك الذكرى أقول: إن وحدة لبنان وسلامه الداخلي هما فوق كل اعتبار.
عشتم، عاشت بيروت، وعاش لبنان.
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيرات موقع رأس الناقورة الإسرائيلي
وكالة "رويترز" عن وزيرة خارجية بريطانيا: أي اقتراح بفرض رسوم على المرور الآمن عبر مضيق هرمز يقوض أمننا الاقتصادي العالمي
الخارجية الباكستانية: لبنان لا يزال جزءا من وقف إطلاق النار الساري والسلام فيه ضروري لمحادثات السلام
الحرارة ستتخطّى الـ30 درجة.. والامطار عائدة في هذا اليوم! تتمة
اشتباكات عنيفة في بنت جبيل! تتمة
مسؤول لبناني رفيع لوكالة "رويترز": لا معلومات عن أي اتصال بين الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الحرارة ستتخطّى الـ30 درجة.. والامطار عائدة في هذا اليوم!
اشتباكات عنيفة في بنت جبيل!
قتله أمام منزله وبحضور أولاده.. في صور!
الجيش الإسرائيليّ: عثرنا على مخزن وسائل قتالية تحت الأرض في جنوب لبنان
أقل من وجبة طعام يومياً لكل نازح في مراكز الإيواء | 45 يوماً من النزوح: فشلٌ ذريع في استجابة الدولة
بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية يحاصر «الحزب» فكيف سيتصرف؟ (الشرق الأوسط)
لبنان يشترط وقف النار قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل
الرابطة المارونية: المفاوضات فرصة لتغليب الحلول الدبلوماسية على منطق الحروب
آباء كثر لوقف النار.. ونتنياهو يستبقه بفرض وقائع
نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
باسيل لcnn: السلام لا يتحقق بجرائم الحرب الإسرائيلية وعلى حزب الله أن يكون جزءاً من الإجماع اللبناني
القاضية غادة عون: الصحناوي يهدر اموال المودعين والقضاء عم يقلوا:"برافو"
بالفيديو - السيدة في شقة عين سعادة تروي لأول مرة حقيقة علاقتها بعنصر الحزب!
وقف إطلاق النار رهين معركة بنت جبيل!
انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان!
هل وقع لبنان في المصيدة الاسرائيلية؟
ترامب: محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس
حالة من اللاتوازن تضرب لبنان
أسهم وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو ترتفع... والاتصالات الإيرانية ـ السعودية أحرزت تقدّماً كبيراً
وقف النار في لبنان قد يرتبط بمدة بالهدنة الاميركية - الايرانية
