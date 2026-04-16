كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس": "تواصل قوات اللواء 769 تحت قيادة الفرقة 91 عملياتها البرية المركزة في جنوب لبنان وتمكنت من إحباط محاولتين لخلايا من "حزب الله" تنفيذ مخططات إرهابية ضد القوات العاملة هناك وتمكنت من القضاء على المخربين. كما عثرت القوات على وسائل قتالية عدة من بينها بنادق من نوع كلاشنيكوف وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات RPG ومخزن وسائل قتالية تحت الأرض يحتوي على قذائف هاون".