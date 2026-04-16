نتنياهو يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان
16 April 2026
source: tayyar.org
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار القتال مع حزب الله، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مفاوضاتها مع لبنان، بينما ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية ومنشور لصحفي في موقع أكسيوس على منصة إكس.
وعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان محادثات سياسية مباشرة في واشنطن، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عقود.
وقال نتنياهو إن هذه المحادثات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق سلام دائم.
وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس.
وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال قائلا: "نحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان".
وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، حوالي 34 عاما. وسيحدث ذلك غدا (الخميس)".
وأضاف نتنياهو أن المنطقة الأمنية ستوسع أيضا شرقا باتجاه سفوح جبل الشيخ، بهدف دعم المجتمعات الدرزية التي يُنظر إليها على أنها قريبة من إسرائيل. وتمتد هذه السلسلة الجبلية على طول الحدود السورية-اللبنانية وتصل إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.
Just in
09 :47
الوزيرة وعضو الكابينت الإسرائيلي غيلا غملئيل: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري اليوم محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون
09 :34
أقل من وجبة طعام يومياً لكل نازح في مراكز الإيواء | 45 يوماً من النزوح: فشلٌ ذريع في استجابة الدولة (الأخبار) تتمة
09 :29
بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية يحاصر «الحزب» فكيف سيتصرف؟ (الشرق الأوسط) تتمة
09 :25
لبنان يشترط وقف النار قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل (الشرق الأوسط) تتمة
09 :23
الرابطة المارونية: المفاوضات فرصة لتغليب الحلول الدبلوماسية على منطق الحروب تتمة
09 :13
حزب الله: تصدينا لقوّة إسرائيليّة حاولت التقدّم من جهة بلدة الطيبة باتّجاه منطقة الخزّان في بلدة القنطرة
Other stories
باسيل لcnn: السلام لا يتحقق بجرائم الحرب الإسرائيلية وعلى حزب الله أن يكون جزءاً من الإجماع اللبناني
القاضية غادة عون: الصحناوي يهدر اموال المودعين والقضاء عم يقلوا:"برافو"
بالفيديو - السيدة في شقة عين سعادة تروي لأول مرة حقيقة علاقتها بعنصر الحزب!
وقف إطلاق النار رهين معركة بنت جبيل!
انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان!
هل وقع لبنان في المصيدة الاسرائيلية؟
ترامب: محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس
حالة من اللاتوازن تضرب لبنان
أسهم وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو ترتفع... والاتصالات الإيرانية ـ السعودية أحرزت تقدّماً كبيراً
وقف النار في لبنان قد يرتبط بمدة بالهدنة الاميركية - الايرانية
لبنان: "الحزب" يستهدف تجمعات الاحتلال وآلياته في الخيام وبنت جبيل
«يديعوت احرونوت»: الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية وقف اطلاق النار مع لبنان بدءا من اليوم
أسرار الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
بنت جبيل: عقدة استنزاف
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة
دعم أميركي لوقف النار في لبنان
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان
حديث عن هدنة محتملة بين إسرائيل ولبنان بضغط أميركي
