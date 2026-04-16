



أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار القتال مع حزب الله، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من ليل الأربعاء.



وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مفاوضاتها مع لبنان، بينما ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية ومنشور لصحفي في موقع أكسيوس على منصة إكس.



وعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان محادثات سياسية مباشرة في واشنطن، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عقود.



وقال نتنياهو إن هذه المحادثات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق سلام دائم.



وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس.



وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال قائلا: "نحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان".



وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، حوالي 34 عاما. وسيحدث ذلك غدا (الخميس)".



وأضاف نتنياهو أن المنطقة الأمنية ستوسع أيضا شرقا باتجاه سفوح جبل الشيخ، بهدف دعم المجتمعات الدرزية التي يُنظر إليها على أنها قريبة من إسرائيل. وتمتد هذه السلسلة الجبلية على طول الحدود السورية-اللبنانية وتصل إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.





