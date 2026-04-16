كتبت القاضية غادة عون:

السيد صحناوي اخر همه اموال المودعين !!، ضارب على الليرة اللبنانية في العام ٢٠١٩ ،وجنى الارباح الطائلة وحول هذه الارباح الى الخارج ، اخذ مليار $ قرض منحه اياه المصرف المركزي في العام ٢٠٢٠ وحول كامل هذا المبلغ الى الخارج ،وبالتالي جنى ارباحا طائلة واسس في العام ٢٠٢٥ مصرفا جديدا في سويسرا اضافة الى مصرف richelieu,الذي يملكه في فرنسا ، في الوقت الذي يحجز فيه اموال المودعين و يرفض إعادتها، تواطأ مع رياض سلامة لتحويل امواله الى الخارج وهي بالنهاية اموال الناس التي قامر بها واستثمارها لمصلحته،وهو الان وبكل وقاحة يتبرع بالاموال هنا وهنا في الخارج ،(وهي اموال المودعين التي ويرفض اعادتها )لكن الانكى ان القضاء اللبناني اعطاه منذ حوالي الأسبوعين pass, وشجعه بصورة غير مباشرة على المضي في نهجه الاجرامي هذا ، في اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليه ،عندما ابطل هذا القضاء الادعاء الذي كنت قد تقدمت به بوجه الصحناوي في إحدى الدعاوى العائدة لمودع كان قد افنى حياته في الخارج ليجمع مدخرات متواضعة ،وليقوم مصرف سوسيتيه جنرال بتجريده منها ،تم ابطال الادعاء من قبل القضاء لماذا ؟؟؟لوجود دعوى مخاصمة !!مع ان هذه الدعوى لا يمكن ان تساق في هذه المرحلة( في اثناء الملاحقة ) الا عندما يصبح القرار مبرما.اذا الصحناوي يهدر اموال المودعين والقضاء بدل ان يحاسبه عم يقلوا :" برافو "



