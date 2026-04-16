القاضية غادة عون: الصحناوي يهدر اموال المودعين والقضاء عم يقلوا:"برافو"
16 April 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
كتبت القاضية غادة عون:
السيد صحناوي اخر همه اموال المودعين !!، ضارب على الليرة اللبنانية في العام ٢٠١٩ ،وجنى الارباح الطائلة وحول هذه الارباح الى الخارج ، اخذ مليار $ قرض منحه اياه المصرف المركزي في العام ٢٠٢٠ وحول كامل هذا المبلغ الى الخارج ،وبالتالي جنى ارباحا طائلة واسس في العام ٢٠٢٥ مصرفا جديدا في سويسرا اضافة الى مصرف richelieu,الذي يملكه في فرنسا ، في الوقت الذي يحجز فيه اموال المودعين و يرفض إعادتها، تواطأ مع رياض سلامة لتحويل امواله الى الخارج وهي بالنهاية اموال الناس التي قامر بها واستثمارها لمصلحته،وهو الان وبكل وقاحة يتبرع بالاموال هنا وهنا في الخارج ،(وهي اموال المودعين التي ويرفض اعادتها )لكن الانكى ان القضاء اللبناني اعطاه منذ حوالي الأسبوعين pass, وشجعه بصورة غير مباشرة على المضي في نهجه الاجرامي هذا ، في اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليه ،عندما ابطل هذا القضاء الادعاء الذي كنت قد تقدمت به بوجه الصحناوي في إحدى الدعاوى العائدة لمودع كان قد افنى حياته في الخارج ليجمع مدخرات متواضعة ،وليقوم مصرف سوسيتيه جنرال بتجريده منها ،تم ابطال الادعاء من قبل القضاء لماذا ؟؟؟لوجود دعوى مخاصمة !!مع ان هذه الدعوى لا يمكن ان تساق في هذه المرحلة( في اثناء الملاحقة ) الا عندما يصبح القرار مبرما.اذا الصحناوي يهدر اموال المودعين والقضاء بدل ان يحاسبه عم يقلوا :" برافو "
Just in
09 :47
الوزيرة وعضو الكابينت الإسرائيلي غيلا غملئيل: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري اليوم محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون
09 :34
أقل من وجبة طعام يومياً لكل نازح في مراكز الإيواء | 45 يوماً من النزوح: فشلٌ ذريع في استجابة الدولة (الأخبار) تتمة
09 :29
بدء المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية يحاصر «الحزب» فكيف سيتصرف؟ (الشرق الأوسط) تتمة
09 :25
لبنان يشترط وقف النار قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل (الشرق الأوسط) تتمة
09 :23
الرابطة المارونية: المفاوضات فرصة لتغليب الحلول الدبلوماسية على منطق الحروب تتمة
09 :13
حزب الله: تصدينا لقوّة إسرائيليّة حاولت التقدّم من جهة بلدة الطيبة باتّجاه منطقة الخزّان في بلدة القنطرة
Other stories
بالفيديو - السيدة في شقة عين سعادة تروي لأول مرة حقيقة علاقتها بعنصر الحزب!
وقف إطلاق النار رهين معركة بنت جبيل!
انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان!
هل وقع لبنان في المصيدة الاسرائيلية؟
ترامب: محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس
حالة من اللاتوازن تضرب لبنان
أسهم وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو ترتفع... والاتصالات الإيرانية ـ السعودية أحرزت تقدّماً كبيراً
وقف النار في لبنان قد يرتبط بمدة بالهدنة الاميركية - الايرانية
لبنان: "الحزب" يستهدف تجمعات الاحتلال وآلياته في الخيام وبنت جبيل
«يديعوت احرونوت»: الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية وقف اطلاق النار مع لبنان بدءا من اليوم
أسرار الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
بنت جبيل: عقدة استنزاف
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة
دعم أميركي لوقف النار في لبنان
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان
حديث عن هدنة محتملة بين إسرائيل ولبنان بضغط أميركي
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة في بنت جبيل ودبابتين في محيط ساحة ميس الجبل وتجمّعات لآليات العدو وجنوده
وفد من التيار زار "النمور- رفاق داني شمعون" في الحازمية في اطار جولاته على الأحزاب والشخصيات لتسليم "مقترح حماية لبنان"
