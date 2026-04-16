سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب،الأربعاء، إن محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم الخميس.



وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال قائلا: "نحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان".



وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن تحدث الزعيمان، حوالي 34 عاما. وسيحدث ذلك غدا (الخميس)".