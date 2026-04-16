بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

الاتصالات الاميركية والدولية والعربية لم تتوقف لدعم التوجه اللبناني لسلوك التفاوض كسبيل لوقف الحرب والتوتر الحدودي، والذي امتد ليشمل بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع والجبل وصولاً الى الشمال.

ونقل عن مسؤولين لبنانيين انه جرى اطلاع لبنان على الجهود المبذولة لوقف اطلاق النار، ورجح مصدر مطلع ان ترتبط المدة بالهدنة الاميركية - الايرانية، وطالبت المصادر اللبنانية ان تكون الهدنة المقترحة لمدة اسبوعين.