الميادين: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس، تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات جنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم داخل الأراضي اللبنانية، ومواقع ومقرات عسكرية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.



وقالت المقاومة، في بياناتها المتعاقبة منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس، إنها استهدفت موقع حانيتا، وثكنة ليمان، شمال مستوطنة نهاريّا، وقاعدة لوجستيّة للفرقة 146 في "جيش" الاحتلال (شمال بلدة الشيخ دنون)، شرق مدينة نهاريا، بأسرابٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.



كما استهدفت المقاومة موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة.