اللواء: أسرار





لغز

تهتم جهات اقليمية ذات تأثير بمجريات المعارك على الارض في الجنوب، وذلك بصورة غير منقطعة!



غمز

اتخذت وزارة خدماتية اجراءات احترازية للحؤول دون نفاذ المحروقات لديها اذا تعرض الوضع لاهتزازات قاسية في الاسابيع المقبلة..





همس

جرى تبادل رسائل داخلية بين المعنيين، سجلت تقدماً في ردم الفجوة المتباعدة في المواقف، دون تحقيق تقدم مطلوب في هذه المرحلة..









البناء: خفايا وكواليس



خفايا

تكشف تقارير تنشرها الصحافة الإسرائيلية حالة تراجع واسعة في مؤيدي خطط الحرب التي يتبنّاها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزارة الحرب ورئاسة أركان الجيش، حيث يسود التشكيك بصدق الكلام عن تراجع التهديد الذي تمثله إيران والتهديد الذي يمثله حزب الله وشبه إجماع أن الجولة الأخيرة من الحرب مع إيران كانت أشدّ وأقوى وأكثر خطراً من حرب حزيران 2025 وأن حزب الله بنسخته الجديدة أكثر إثارة للذعر بين الجنود والمستوطنين. وتقول التقارير إن هوامش مناورة نتنياهو تضيق كثيراً فإذا قبل بوقف إطلاق النار بطلب أميركي لا يملك خطاباً يقنع الداخل، وإذا واصل الحرب لا يملك خريطة طريق للفوز بها أو تقديم إنجازات تكتيكية تؤكد التقدم بعدما صار الحديث عن الوصول إلى نهر الليطاني موضوع تندر وسخرية. وهناك تيار وازن في النخب المؤثرة في صناعة الرأي العام يقول إن المفاوضات مع السلطة اللبنانية برعاية أميركية فرصة لمغادرة لبنان وترك قضية سلاح حزب الله على عاتق السلطة اللبنانية.



كواليس

تؤكد مصادر أمنيّة وعسكريّة لبنانيّة وأخرى إسرائيليّة ما تقوله مصادر قريبة من المقاومة عن ضراوة المعارك التي تشهدها مدينتي بنت جبيل والخيام والتي تظهر تراجع القدرات القتاليّة لجيش الاحتلال رغم ضخامة الآلة العسكريّة التي حشدها للسيطرة على المدينتين وحجم التغطية النارية غير العادية التي تواكب العمليّة، وتتقاطع المعلومات عند خسائر تُقدّر بمئات الإصابات بين قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال واضطرار وحداته للتراجع عن مناطق سبق وقامت باحتلالها، بينما تستخدم المقاومة تكتيكات كرّ وفرّ غير معتادة من جيش الاحتلال في معاركه السابقة مع المقاومة، كما تظهر في المعركة أسلحة جديدة منها أنواع الطائرات المسيرة الخفيفة المزوّدة بقذائف متفجّرة وكاميرا متابعة وتستخدم لملاحقة الآليات والأفراد وتحقق إصابات مؤكدة ولا تستطيع أجهزة التتبع ملاحقتها أو استهدافها. ومع هذا النمط من المعارك لا يمكن لجيش الاحتلال مواصلة القتال طويلاً في المدينتين، حيث يبدو الانسحاب خياراً حتمياً.













نداء الوطن: أسرار



تتداول أوساط في صيدا معلومات عن تحرّكٍ لهيئات شبابية وأهلية، تتجه لمعارضة إعادة تشييد مجمّع الزهراء خصوصًا أن المجمّع يقع ضمن منطقة سكنية وتربويّة وتبيّن أنه مركز ديني وحزبي يُستخدم لعقد اجتماعات حزبية.



تعرضت مواكب دراجات نارية لجماعة "حزب الله" كانت تجوب الأسبوع الماضي داخل أحياء بيروتية لرشقات ماء من شرفات بعض الأبنية تعبيرًا عن رفض البيئة البيروتية لممارسات "الحزب" الاستفزازية.



عمد "حزب الله" في الآونة الأخيرة إلى تقليص التقديمات المالية والخدمات لأفراد وجمعيات مرتبطة به بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها.