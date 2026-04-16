أسرار الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
16 April 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
اللواء: أسرار
لغز
تهتم جهات اقليمية ذات تأثير بمجريات المعارك على الارض في الجنوب، وذلك بصورة غير منقطعة!
غمز
اتخذت وزارة خدماتية اجراءات احترازية للحؤول دون نفاذ المحروقات لديها اذا تعرض الوضع لاهتزازات قاسية في الاسابيع المقبلة..
همس
جرى تبادل رسائل داخلية بين المعنيين، سجلت تقدماً في ردم الفجوة المتباعدة في المواقف، دون تحقيق تقدم مطلوب في هذه المرحلة..
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
تكشف تقارير تنشرها الصحافة الإسرائيلية حالة تراجع واسعة في مؤيدي خطط الحرب التي يتبنّاها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزارة الحرب ورئاسة أركان الجيش، حيث يسود التشكيك بصدق الكلام عن تراجع التهديد الذي تمثله إيران والتهديد الذي يمثله حزب الله وشبه إجماع أن الجولة الأخيرة من الحرب مع إيران كانت أشدّ وأقوى وأكثر خطراً من حرب حزيران 2025 وأن حزب الله بنسخته الجديدة أكثر إثارة للذعر بين الجنود والمستوطنين. وتقول التقارير إن هوامش مناورة نتنياهو تضيق كثيراً فإذا قبل بوقف إطلاق النار بطلب أميركي لا يملك خطاباً يقنع الداخل، وإذا واصل الحرب لا يملك خريطة طريق للفوز بها أو تقديم إنجازات تكتيكية تؤكد التقدم بعدما صار الحديث عن الوصول إلى نهر الليطاني موضوع تندر وسخرية. وهناك تيار وازن في النخب المؤثرة في صناعة الرأي العام يقول إن المفاوضات مع السلطة اللبنانية برعاية أميركية فرصة لمغادرة لبنان وترك قضية سلاح حزب الله على عاتق السلطة اللبنانية.
كواليس
تؤكد مصادر أمنيّة وعسكريّة لبنانيّة وأخرى إسرائيليّة ما تقوله مصادر قريبة من المقاومة عن ضراوة المعارك التي تشهدها مدينتي بنت جبيل والخيام والتي تظهر تراجع القدرات القتاليّة لجيش الاحتلال رغم ضخامة الآلة العسكريّة التي حشدها للسيطرة على المدينتين وحجم التغطية النارية غير العادية التي تواكب العمليّة، وتتقاطع المعلومات عند خسائر تُقدّر بمئات الإصابات بين قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال واضطرار وحداته للتراجع عن مناطق سبق وقامت باحتلالها، بينما تستخدم المقاومة تكتيكات كرّ وفرّ غير معتادة من جيش الاحتلال في معاركه السابقة مع المقاومة، كما تظهر في المعركة أسلحة جديدة منها أنواع الطائرات المسيرة الخفيفة المزوّدة بقذائف متفجّرة وكاميرا متابعة وتستخدم لملاحقة الآليات والأفراد وتحقق إصابات مؤكدة ولا تستطيع أجهزة التتبع ملاحقتها أو استهدافها. ومع هذا النمط من المعارك لا يمكن لجيش الاحتلال مواصلة القتال طويلاً في المدينتين، حيث يبدو الانسحاب خياراً حتمياً.
نداء الوطن: أسرار
تتداول أوساط في صيدا معلومات عن تحرّكٍ لهيئات شبابية وأهلية، تتجه لمعارضة إعادة تشييد مجمّع الزهراء خصوصًا أن المجمّع يقع ضمن منطقة سكنية وتربويّة وتبيّن أنه مركز ديني وحزبي يُستخدم لعقد اجتماعات حزبية.
تعرضت مواكب دراجات نارية لجماعة "حزب الله" كانت تجوب الأسبوع الماضي داخل أحياء بيروتية لرشقات ماء من شرفات بعض الأبنية تعبيرًا عن رفض البيئة البيروتية لممارسات "الحزب" الاستفزازية.
عمد "حزب الله" في الآونة الأخيرة إلى تقليص التقديمات المالية والخدمات لأفراد وجمعيات مرتبطة به بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها.
Just in
04 :24
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: الجولة الأولى من محادثات إسلام أباد تظهر إدراك واشنطن أنها وصلت إلى طريق مسدود (روسيا اليوم)
04 :18
«يديعوت احرونوت»: الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية وقف اطلاق النار مع لبنان بدءا من اليوم (الديار) تتمة
03 :58
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026 تتمة
03 :44
بنت جبيل: عقدة استنزاف (الأخبار) تتمة
03 :30
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله (الأخبار) تتمة
03 :18
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة (الميادين) تتمة
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
بنت جبيل: عقدة استنزاف
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة
دعم أميركي لوقف النار في لبنان
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان
حديث عن هدنة محتملة بين إسرائيل ولبنان بضغط أميركي
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة في بنت جبيل ودبابتين في محيط ساحة ميس الجبل وتجمّعات لآليات العدو وجنوده
وفد من التيار زار "النمور- رفاق داني شمعون" في الحازمية في اطار جولاته على الأحزاب والشخصيات لتسليم "مقترح حماية لبنان"
الاشتباكات مستمرة بين عناصر من "حزب الله" والعدو في حي العويني ببنت جبيل
اتصال هاتفي بين وزير الدفاع وعضو البرلمان الاتحادي الألماني
محمد رعد بعد جلسة التفاوض في واشنطن: سقطة للسلطة من شاهقٍ!
"Le « Liban fort » : nous avons interrogé le gouvernement sur ses politiques en période de guerre et nous nous rangeons aux côtés du Pape pour rejeter les guerres.
شاب يحاول الانتحار في جونية!
عون: لبنان يقدر جهود ولي العهد السعودي لدعم الاستقرار في المنطقة
شو الوضع؟ وقف النار في لبنان بين التفاؤل والحذَر من النيات الإسرائيلية: العبرة في تكريس مسار الإنسحاب واستعادة الحقوق
فريد البستاني: قضية المودعين من أكبر مظاهر الظلم… وأرفض القانون المقترح من الحكومة وسقف الـ100 ألف دولار
"الميدل إيست": إعادة تسيير رحلاتنا من بغداد وإليها بدءا من الأحد المقبل
حالة من الارباك في جل الديب... والسبب: اتصال مجهول المصدر يطالب بإخلاء فندق!
لبنان القوي" يوجه سؤالاً للحكومة حول سياساتها في زمن الحرب: متى استراتيجية الدفاع وكيف تواجهون أزمات النزوح والإقتصاد وإعادة الإعمار؟
Just in
04 :24
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: الجولة الأولى من محادثات إسلام أباد تظهر إدراك واشنطن أنها وصلت إلى طريق مسدود (روسيا اليوم)
04 :18
«يديعوت احرونوت»: الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية وقف اطلاق النار مع لبنان بدءا من اليوم (الديار) تتمة
03 :58
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026 تتمة
03 :44
بنت جبيل: عقدة استنزاف (الأخبار) تتمة
03 :30
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله (الأخبار) تتمة
03 :18
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة (الميادين) تتمة
16 April 2026
«يديعوت احرونوت»: الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية وقف اطلاق النار مع لبنان بدءا من اليوم
16 April 2026
اقتصاد اليابان يعود للواقع.. صدمة هرمز تدفع طوكيو لكسر حقبة الفائدة الصفرية
16 April 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
16 April 2026
بنت جبيل: عقدة استنزاف
16 April 2026
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله
16 April 2026
16 April 2026
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة
16 April 2026
دعم أميركي لوقف النار في لبنان
16 April 2026
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان
16 April 2026