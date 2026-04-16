

النهار: تصعيد غداة جولة واشنطن لم يبدّد الدفع الأميركي... وقف النار محور جهود لبنانية ولا صلة لإيران













الأخبار: عون وسلام: فرصة أخيرة!

بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله وليس لوقف النار

نتنياهو يرفض الهدنة وجنوده عالقون في بنت جبيل

أميركا- إيران: "شد حبال" الجولة الثانية













الجمهورية: الحرب تقترب من نهايتها

واشنطن تضغط مع لبنان على إسرائيل لوقف النار













اللواء: وقف النار لأسبوع مطلب أميركي - عربي فهل يمتثل نتنياهو؟

عون يشيد بدور ولي العهد السعودي.. وخلية نحل في السراي لإغاثة النازحين















البناء: الكابينت الإسرائيلي لم يقر وقف النار في لبنان… وسعي محموم لحسم بنت جبيل | قائد الجيش الباكستاني في طهران تمهيداً لعقد جولة تفاوض ثانية بين أميركا وإيران | حرب استنزاف لخمسة أيام في بنت جبيل والخيام تكبّد الاحتلال مئات الإصابات













الديار: أجواء ترقب لاحتمال إعلان وقف إطلاق نار في لبنان

البلاد تنشطر الى لبنانين: الانقسام ينذر بخطر داخلي















نداء الوطن: عون يواكب التفاوض بخلية أزمة متخصّصة

هل بدأ "فك الارتباط" بين بري و "الحزب"؟













المدن:الحرب على إيران: المفاوضات قد تستأنف قريباً بوساطة باكستانية













l'orient le jour: Vers un cessez-le-feu au Liban : Riyad entre en scène... pour contenir Iraniens et Israéliens











الشرق الأوسط السعودية: حراك لتضييق الفجوة بين أميركا وإيران











الأنباء الكويتية: