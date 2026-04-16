عناوين الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
16 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
النهار: تصعيد غداة جولة واشنطن لم يبدّد الدفع الأميركي... وقف النار محور جهود لبنانية ولا صلة لإيران
الأخبار: عون وسلام: فرصة أخيرة!
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله وليس لوقف النار
نتنياهو يرفض الهدنة وجنوده عالقون في بنت جبيل
أميركا- إيران: "شد حبال" الجولة الثانية
الجمهورية: الحرب تقترب من نهايتها
واشنطن تضغط مع لبنان على إسرائيل لوقف النار
اللواء: وقف النار لأسبوع مطلب أميركي - عربي فهل يمتثل نتنياهو؟
عون يشيد بدور ولي العهد السعودي.. وخلية نحل في السراي لإغاثة النازحين
البناء: الكابينت الإسرائيلي لم يقر وقف النار في لبنان… وسعي محموم لحسم بنت جبيل | قائد الجيش الباكستاني في طهران تمهيداً لعقد جولة تفاوض ثانية بين أميركا وإيران | حرب استنزاف لخمسة أيام في بنت جبيل والخيام تكبّد الاحتلال مئات الإصابات
الديار: أجواء ترقب لاحتمال إعلان وقف إطلاق نار في لبنان
البلاد تنشطر الى لبنانين: الانقسام ينذر بخطر داخلي
نداء الوطن: عون يواكب التفاوض بخلية أزمة متخصّصة
هل بدأ "فك الارتباط" بين بري و "الحزب"؟
المدن:الحرب على إيران: المفاوضات قد تستأنف قريباً بوساطة باكستانية
l'orient le jour: Vers un cessez-le-feu au Liban : Riyad entre en scène... pour contenir Iraniens et Israéliens
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: حراك لتضييق الفجوة بين أميركا وإيران
الأنباء الكويتية:
Just in
04 :24
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: الجولة الأولى من محادثات إسلام أباد تظهر إدراك واشنطن أنها وصلت إلى طريق مسدود (روسيا اليوم)
04 :18
«يديعوت احرونوت»: الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية وقف اطلاق النار مع لبنان بدءا من اليوم (الديار) تتمة
04 :07
أسرار الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026 تتمة
03 :44
بنت جبيل: عقدة استنزاف (الأخبار) تتمة
03 :30
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله (الأخبار) تتمة
03 :18
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة (الميادين) تتمة
Other stories
-
بنت جبيل: عقدة استنزاف
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة
دعم أميركي لوقف النار في لبنان
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان
حديث عن هدنة محتملة بين إسرائيل ولبنان بضغط أميركي
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة في بنت جبيل ودبابتين في محيط ساحة ميس الجبل وتجمّعات لآليات العدو وجنوده
وفد من التيار زار "النمور- رفاق داني شمعون" في الحازمية في اطار جولاته على الأحزاب والشخصيات لتسليم "مقترح حماية لبنان"
الاشتباكات مستمرة بين عناصر من "حزب الله" والعدو في حي العويني ببنت جبيل
اتصال هاتفي بين وزير الدفاع وعضو البرلمان الاتحادي الألماني
محمد رعد بعد جلسة التفاوض في واشنطن: سقطة للسلطة من شاهقٍ!
"Le « Liban fort » : nous avons interrogé le gouvernement sur ses politiques en période de guerre et nous nous rangeons aux côtés du Pape pour rejeter les guerres.
شاب يحاول الانتحار في جونية!
عون: لبنان يقدر جهود ولي العهد السعودي لدعم الاستقرار في المنطقة
شو الوضع؟ وقف النار في لبنان بين التفاؤل والحذَر من النيات الإسرائيلية: العبرة في تكريس مسار الإنسحاب واستعادة الحقوق
فريد البستاني: قضية المودعين من أكبر مظاهر الظلم… وأرفض القانون المقترح من الحكومة وسقف الـ100 ألف دولار
"الميدل إيست": إعادة تسيير رحلاتنا من بغداد وإليها بدءا من الأحد المقبل
حالة من الارباك في جل الديب... والسبب: اتصال مجهول المصدر يطالب بإخلاء فندق!
لبنان القوي" يوجه سؤالاً للحكومة حول سياساتها في زمن الحرب: متى استراتيجية الدفاع وكيف تواجهون أزمات النزوح والإقتصاد وإعادة الإعمار؟
طوارىء الصحة: جريمة موصوفة بحق المسعفين في ميفدون!
نقص الأكسجين لدى الخدج يرتبط بمشكلات دائمة في الذاكرة
16 April 2026
«يديعوت احرونوت»: الجيش الاسرائيلي يستعد لامكانية وقف اطلاق النار مع لبنان بدءا من اليوم
16 April 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 16 نيسان 2026
16 April 2026
اقتصاد اليابان يعود للواقع.. صدمة هرمز تدفع طوكيو لكسر حقبة الفائدة الصفرية
بنت جبيل: عقدة استنزاف
بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله
شرط رئاسي يحدد مشاركة نيمار في كأس العالم 2026
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة
دعم أميركي لوقف النار في لبنان
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان
