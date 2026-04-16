بري: عادوا من أميركا لقتال حزب الله
-
16 April 2026
-
2 secs ago
-
-
source: الأخبار
-
الأخبار: في هذه الأثناء، لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري انزعاجه واستياءه من خطوة رئيسي الجمهورية والحكومة بالانخراط في مسار تفاوضي مباشر مع كيان العدو.
ويكرّر أمام زوّاره رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكداً أنّ الأولوية يجب أن تبقى لوقف إطلاق النار وتحصين السلم الأهلي ومنع الانزلاق إلى الفتنة الداخلية.
ويشير إلى أنّ هذا الموقف ليس جديداً، بل عبّر عنه مراراً، وآخرها في بيان هيئة الرئاسة في حركة أمل قبل أيام، كما في بيان الهيئة التنفيذية للحركة أول من أمس.
وفي تعليقه على البيان الذي صدر عقب اللقاء الذي جمع السفيرة اللبنانية بسفير كيان العدو في واشنطن، عبّر بري لـ«الأخبار» عن استغرابه من المسار الذي سلكه المسؤولون، قائلاً إنهم «ذهبوا إلى الولايات المتحدة للإتيان بوقف إطلاق النار، فعادوا ليُقاتلوا حزب الله»! مشيراً إلى أنّ التخلي عن الانخراط في عملية تفاوضية ضمن مسار إقليمي أوسع، والذهاب إلى تفاوض منفرد من دون امتلاك أوراق قوة، يضعف موقع لبنان بدل أن يعزّزه.
بري، الذي علمت «الأخبار» أنه على تواصل يومي مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ذكّر بأنه تبلّغ من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قبل إعلان الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، تأكيداً بأن طهران لن تقبل بأي وقفٍ لإطلاق النار لا يشمل لبنان.
وأضاف أنه «بعد التشويش الذي حصل في بيروت على هذا المسار، قرّرت التحرك عبر قنواتٍ أخرى».
وفي هذا الإطار، يلفت بري إلى أنّ إرسال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى الرياض جاء بناءً على طلب سعودي، في سياق مساعٍ سياسية واضحة، «وهو لم يذهب إلى هناك للكزدرة أو لأداء العمرة».
-
Just in
-
03 :44
بنت جبيل: عقدة استنزاف (الأخبار) تتمة
-
03 :18
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة (الميادين) تتمة
-
03 :09
دعم أميركي لوقف النار في لبنان (الشرق الأوسط) تتمة
-
02 :59
الطيران الحربي المعادي اغار مستهدفا محيط مستشفى تبنين الحكومي
-
02 :55
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
02 :44
حديث عن هدنة محتملة بين إسرائيل ولبنان بضغط أميركي (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بنت جبيل: عقدة استنزاف
-
-
-
16 April 2026
-
شرط رئاسي يحدد مشاركة نيمار في كأس العالم 2026
-
-
16 April 2026
-
قاليباف: وقف النار في لبنان نتيجة صمود حزب الله ووحدة محور المقاومة
-
-
-
16 April 2026
-
دعم أميركي لوقف النار في لبنان
-
-
-
16 April 2026
-
مصدر إسرائيلي بارز: لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان
-
-
-
16 April 2026
-
حديث عن هدنة محتملة بين إسرائيل ولبنان بضغط أميركي
-
-
-
16 April 2026
-
اكتشاف علامة مبكرة خفية للإصابة بالسرطان
-
-
16 April 2026
-
مطار دبي يتصدر حركة السفر الدولي بـ95.2 مليون مسافر في 2025
-
-
16 April 2026
-
غريزمان يحلم بنهاية رائعة بعد إقصاء برشلونة في موسم الوداع
-
-
16 April 2026
-
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة وجرّافة عسكريّة إسرائيليّة في بنت جبيل ودبابتين في محيط ساحة ميس الجبل وتجمّعات لآليات العدو وجنوده
-
-
-
15 April 2026