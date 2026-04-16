الميادين: أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف،الأربعاء، أنّ "استكمال وترسيخ وقف إطلاق نار في لبنان هو نتيجة صمود ونضال حزب الله ووحدة محور المقاومة".



وشدد قاليباف على وجوب أن "تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق وأن تتراجع عن الخطأ الأول لـ"إسرائيل"، مؤكداً أنّ "المقاومة وإيران كيان واحد سواء في الحرب أو في وقف إطلاق النار".



وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، إن "الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريباً، مشيراً إلى أن طهران تستخدم حصارها لمضيق هرمز كورقة ضغط".



وأضاف الموسوي، أن "الإيرانيين فتحوا قنوات اتصال مع عدة أطراف إقليمية ودولية لتحقيق هدف وقف الحرب في لبنان.



كما قال مسؤولان لبنانيان كبيران لوكالة "رويترز"، إنّه "جرى إطلاعنا على الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في لبنان"، وأكّدا أنّ "مدة وقف إطلاق النار في لبنان مرتبطة على الأرجح بالهدنة الأميركية الإيرانية".