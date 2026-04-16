سكاي نيوز: قال مصدر سياسي إسرائيلي بارز للقناة 12 المحلية: "تقديرنا أنه خلال بضعة أيام قليلة لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان".