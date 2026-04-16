سكاي نيوز عربية: أفادت مصادر عدة أن اتفاقا محتملا بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار يبدو قريبا، بعد أسابيع من الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.



وكشف مسؤول أميركي بارز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، بوصفه جزءا من اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل.



وأوضح المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ترامب "لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان ولا يعتبره جزءا من المفاوضات مع إيران، لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان".



كما نقلت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية توقعات مسؤولين لبنانيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "قريبا".



وتوازيا، عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر ​​في إسرائيل (الكابينت) ​​برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعا مساء الأربعاء، لبحث إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وسط تزايد التوقعات بأن الهدنة قد تصبح "أمرا لا مفر منه في ظل الضغوط الأميركية".



وقال مصدر سياسي إسرائيلي بارز للقناة 12 المحلية: "تقديرنا أنه خلال بضعة أيام قليلة لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان".



ووفقا لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل في حربها ضد حزب الله المدعوم من إيران، على أمل أن تساعد هذه الخطوة في دعم المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، وكذلك جهودها للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب هناك.