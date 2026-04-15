أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات استهداف:‏







- مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.







- جرّافة عسكريّة إسرائيليّة نوع D9 في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة، وتحقيق إصابة مباشرة.







- دبابتيّ ميركافا في محيط ساحة بلدة ميس الجبل بمحلقتين انقضاضيتين، وتحقيق إصابات مباشرة.







- تجمّعات لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ وجنوده في شرق مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.







- تجمّعات لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ وجنوده في محيط مجمّع موسى عبّاس في مدينة بنت جبيل بصلياتٍ صاروخيّة كبيرة.