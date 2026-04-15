أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الاشتباكات ما زالت مستمرة وجها لوجه بين عناصر من "حزب الله" والعدو الاسرائيلي، في حي العويني، في مدينة بنت جبيل، فيما تواصل مدفعية العدو قصفها باتجاه أطراف المدينة.