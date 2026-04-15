جرى بعد ظهر اليوم اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وعضو البرلمان الاتحادي الألماني النائب لويز أمتسبرغ.



وقدمت أمتسبرغ خلال الاتصال تعازيها بسقوط الشهداء، معربة عن "بالغ أسفها لارتفاع عدد الضحايا، لا سيما من المدنيين".



كما تمنت "نجاح المفاوضات المرتقبة"، متمنية "التوصل إلى وقف إطلاق نار"، ومشددة على "ضرورة حماية المدنيين".



وأكدت "تعاطفها مع قضية النازحين اللبنانيين"، مبدية قلقها من "الأعداد الكبيرة منهم"، مؤكدة "أهمية إيجاد حل سريع لمعاناتهم وتأمين المساعدات اللازمة لهم، لا سيما في ظل الصعوبات التي يواجهها لبنان، والتي لمستها عن قرب خلال زيارتها الأخيرة للبلاد في شهر شباط الفائت".



بدوره، شكر منسى لأمتسبرغ "اهتمامها بالملف اللبناني"، مثمنا "متابعتها الحثيثة للأوضاع"، ومؤكدا "أهمية استمرار الدعم الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".