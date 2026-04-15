أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في جونيه، بأن شابا في العقد الثالث من العمر حاول إلقاء نفسه من جسر فؤاد شهاب، وتمكنت عناصر من شرطة بلدية جونية من منعه في الوقت المناسب. ولاحقا، تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.