حتى لو صحَّ مناخ التفاؤل الذي ساد بيروت مساء الأربعاء حول إقرار وقف النار، فإن المسار إلى استقرار حقيقي وتحقيق الأهداف الوطنية اللبنانية، لا يزال طويلاً. ففي حين أعلن مسؤولون في إسرائيل وحزب الله عن بروز اتجاه إلى وقف النار، كشف رئيس أركان جيش الإحتلال إيال زامير أنه صادقَ على خططٍ لاستمرار القتال في لبنان وإيران. وحتى لو تحققت الهدنة المنشودة لبنانياً لالتقاط الأنفاس، فالفرق شاسع بين الهدوء على الجمر، وبين تبريدٍ حقيقي يتمثل في انسحاب الإحتلال وبدء مسار عودة النازحين وإعادة الإعمار والمعالجة لتداعيات الحرب. فحتى تحقيق هذه الأهداف، يبقى الحذَر مطلوباً، خاصة وأن الحكومة تبقى قاصرة ومقصّرة عن إطار وطني واسع للمعالجة، كما أشار إلى ذلك تكتل "لبنان القوي" في سؤاله لها عن سياساتها في زمن الحرب.



وكات وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية وقف إطلاق نار في لبنان من غد الخميس ويستمر أسبوعاً. في هذا الوقت، سادت أجواء تفاؤلية في المقرات الرسمية عن السلوك الأميركي، على اعتبار أنَّ واشنطن تساند المطالب اللبنانية في وقف النار والإعتداءات.

لكن ميدانياً، كانت الإشتباكات العنيفة تتواصل في أحياء مدينة بنت جبيل حيثُ يتركّز الجهد الحربي البري الإسرائيلي. إلى ذلك استهدفت مسيرة سيارة على طريق السعديات – الجية ما أدى إلى شهيدين بحسب المصادر. أما وزارة الصحة فأعلنت من جهتها أن "العدو الإسرائيلي استهدف ثلاث مرات متتالية فرقا إسعافية في بلدة ميفدون قضاء النبطية ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وإصابة ستة بجروح ولا يزال أحد المسعفين مفقوداً".



وعلى خط المفاوضات الأميركية – الإيرانية، ساد التفاؤل عن اقتراب توقيع "اتفاق إطاريّ" لوقف النار. بالتوازي قال قال الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب "إن حرب إيران يُمكن أنّ تنتهي قريباً جدّاً"، محذراً من قدرة الولايات المتحدة على "تدمير كل محطات الطاقة الإيرانية خلال ساعة واحدة".

