صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 15 نيسان إرتفعت إلى 2167 شهيدا و7061 جريحا.