كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنّ "الولايات المتحدة الأميركية طلبت من إسرائيل دراسة وقف نار موقت في لبنان كبادرة حسن نية تجاه الحكومة اللبنانية".

وأضافت: "من المقرر أن يناقش الكابينت طلب أميركا بوقف موقت للنار في لبنان".

وقالت هيئة البث عن مصدر إسرائيليّ إنّ "إطلاق النار لن يتوقف طالما استمر حزب الله في إطلاق النار."