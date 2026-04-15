البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: المخزون الغذائي يكفي لأشهر
15 April 2026
27 secs ago
source: tayyar.org
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وبحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس، إلى جانب عدد من النواب، حيث جرى البحث في الواقع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على السوق اللبنانية.
وفي تصريح له عقب الجلسة، استهل البستاني كلامه بالترحّم على الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً التضامن مع جميع المتضررين والتمسك بالأرض رغم كل الظروف.
وأشار إلى أن المستوردين أكدوا خلال الاجتماع توفر مخزون من المواد الغذائية يكفي ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، فيما تمتلك السوبرماركت مخزوناً يكفي لأكثر من أسبوع، ما يدل على عدم وجود أزمة في توفر السلع، وهو ما يتطابق مع معطيات وزارة الاقتصاد.
وأضاف البستاني أنه تم التطرق إلى موضوع معبر المصنع، حيث لم تتحقق المخاوف التي أثيرت سابقاً حول احتمال فقدان بعض المواد، مشدداً على أهمية وضع خطط بديلة لأي طارئ، ومؤكداً أن استمرار عمل المرافئ البرية والبحرية والجوية يضمن استقرار الإمدادات.
وفي ما يتعلق بالكلفة، لفت إلى وجود تباين في الآراء نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن، خصوصاً مع تغيّر مسارات السفن عبر قناة السويس أو الالتفاف حول القارة الأفريقية.
كما أشار إلى أن اللجنة ناقشت القانون رقم 277/1 المتعلق بهوامش الربح، والذي بات قديماً ويحتاج إلى تحديث، مؤكداً وجود إجماع على ضرورة إقرار قانون حماية المستهلك لتمكين وزارة الاقتصاد من فرض الغرامات وضبط المخالفات.
وتابع البستاني أن النقاش تطرّق أيضاً إلى آلية احتساب التضخم، الذي لا يقتصر على السلع بل يشمل الخدمات، مع وجود تفاوت بين المنتجات المحلية والمستوردة، في ظل اعتماد لبنان على الاستيراد بنسبة تقارب 85% من استهلاكه.
ولفت إلى أنه رغم الجهود المبذولة، لا يزال عدد المراقبين، الذي يبلغ نحو 70 مراقباً في مختلف المناطق، غير كافٍ، ما يستدعي زيادته إلى جانب تشديد العقوبات.
وكشف البستاني أن عدد الشكاوى بلغ 371 شكوى حتى 10 نيسان، فيما نفذت وزارة الاقتصاد ما بين 5000 و6000 جولة رقابية، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس جهداً كبيراً مقارنة بالإمكانات المتاحة.
وختم بالإشارة إلى أنه تم التطرق إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي طُبّقت خلال فترة الصوم، داعياً إلى الاستمرار بها في ظل الظروف الراهنة، لا سيما مع اعتماد العديد من السوبرماركت على تقديم عروض خاصة على بعض السلع.
Just in
16 :58
قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر: إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأمريكا
16 :56
"القناة 12" الإسرائيلية: إعادة فتح مطار حيفا أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الأسبوع المقبل لأول مرة منذ بداية الحرب
16 :53
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على عقد اجتماع لكن لم تحددا التاريخ والمكان بعد
16 :46
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لإمكانيّة وقف النار مع لبنان بدءًا من يوم غد ولمدة أسبوع
16 :39
هيئة البث الإسرائيلية: طلب وقف النار الأميركي رسالة حسن نية تجاه لبنان مع استمرار المفاوضات
16 :38
"العربية" عن إعلام إيراني: وفد باكستاني بطريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات
Other stories
"اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لنا قرب الناقورة
شكوى لبنانية إلى الأمم المتحدة بشأن الغارات الإسرائيلية بتاريخ 8 نيسان
خاص tayyar.org – أوساط مقرّبة من مراجع رسمية: مؤشرات إيجابية من الجانب الأميركي... لهذه الأسباب!
قصف مدفعيّ عنيف على بنت جبيل واشتباكات محتدمة!
استشهاد مسعفين في غارة على ميفدون
جنبلاط: احترموا عقول البشر!
جريمة مروعة في لبنان: أم تقتل طفليها!
بالصورة: إنذار عاجل من أدرعي إلى سكان جنوب لبنان!
"نصيحة" من وهّاب للشرع!
تحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية لا يزال ساريًا؟!
قائد كتيبة إسرائيلي يكشف: "قوات الرضوان" حاولت اقتحام موقع عسكري!
4 شهداء من عائلة واحدة في غارة فجرًا
بالصور - مسيّرة إسرائيلية تنفذ ضربتين على أوتوستراد السعديات- الجية!
بالصور - سقوط جسم متفجّر على سطح منزل في أبلح واصابة عدة منازل مجاورة!
خاص - بين الإعمار والسيادة: معركة الخيارات حول احتياطي الذهب!
استهداف سيارة على أوتوستراد السعديات - الدامور
مفاوضات داخل حقل ألغام!
الحزب يهاجم مسار التفاوض: هل قدم لبنان تنازلات مجانية؟
واشنطن تحتفل بالصورة وإسرائيل تخطّط: الجنوب جولانٌ أم سيناء؟
ترامب يكرر انتقاد البابا!
Just in
-
16 :58
قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر: إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأمريكا
-
16 :56
"القناة 12" الإسرائيلية: إعادة فتح مطار حيفا أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الأسبوع المقبل لأول مرة منذ بداية الحرب
-
16 :53
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على عقد اجتماع لكن لم تحددا التاريخ والمكان بعد
-
16 :46
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لإمكانيّة وقف النار مع لبنان بدءًا من يوم غد ولمدة أسبوع
-
16 :39
هيئة البث الإسرائيلية: طلب وقف النار الأميركي رسالة حسن نية تجاه لبنان مع استمرار المفاوضات
-
16 :38
"العربية" عن إعلام إيراني: وفد باكستاني بطريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات
هل تُعلن إسرائيل وقفًا لإطلاق النار في لبنان؟
بين شح البحر وأزمات البحارة.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك في تونس؟
شيرين تتصدر الترند.. "تسريب" يشغل مواقع التواصل
"كان يريد قتله".. تفاصيل تتكشف عن مهاجم منزل سام ألتمان
"وثيقة أمنية" تعرقل محاكمة نتنياهو.. حديث عن إيران
"اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لنا قرب الناقورة
شكوى لبنانية إلى الأمم المتحدة بشأن الغارات الإسرائيلية بتاريخ 8 نيسان
ترامب يُهدّد: يمكننا تدمير محطات الطاقة في إيران خلال ساعة!
غادر الملعب باكياً.. إصابة خطيرة لحكم مباراة بالدوري المصري
15 دقيقة لتعديل تعليقاتك على «إنستغرام»… ولكن بشروط
