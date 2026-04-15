شكوى لبنانية إلى الأمم المتحدة بشأن الغارات الإسرائيلية بتاريخ 8 نيسان
-
15 April 2026
-
34 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، في رسالة أنّه، و"بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 9/4/2026، طلبت من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام، وذلك على خلفيّة الغارات الجويّة الإسرائيليّة بتاريخ 8 نيسان 2026، التي استهدفتْ عدداً من المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما العاصمة بيروت. كما طلبتْ الوزارة تعميم الشكوى كوثيقة رسميّة للجمعيّة العامة ومجلس الأمن.
وأشارت الرسالة إلى "أنّ هذا التصعيد يُعدّ الأعنف منذ 2 آذار الماضي، وأنّ عدد الغارات بلغ نحو 100 غارة خلال أقلّ من عشر دقائق. وقد طالتْ أحياء سكنيّة مكتظة خلال ساعات الذروة ومن دون إنذار مسبق، ما أدّى إلى دمار واسع وسقوط مئات الضحايا، غالبيّتهم من المدنيّين العزّل. وقد بلغ عدد القتلى 303، بينهم 30 طفلاً و71 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 1150، من بينهم 143 طفلاً و358 امرأة. كما توقّفت الرسالة عند ما تعرّضت له المؤسّسات الطبيّة والإسعافيّة من اعتداءات منذ 2 آذار 2026، منها 17 اعتداءً على مستشفيات و101 اعتداءً على الجهات الإسعافيّة، أدّت إلى مقتل 73 مسعفاً وجرح 176 آخرين".
وأكّدتْ الرسالة "أنّ هذه الهجمات تُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتّحدة والقانون الدولي الإنساني، ولا سيّما اتفاقيّة جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب، والبروتوكول الإضافي الأوّل لعام 1977 الذي يكرّس مبدأ التمييز، فضلاً عن قراريْ مجلس الأمن رقم 2175 (2014) ورقم 2286 (2016) بشأن حماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانيّة".
-
Just in
-
16 :58
قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر: إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأمريكا
-
16 :56
"القناة 12" الإسرائيلية: إعادة فتح مطار حيفا أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الأسبوع المقبل لأول مرة منذ بداية الحرب
-
16 :53
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على عقد اجتماع لكن لم تحددا التاريخ والمكان بعد
-
16 :46
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لإمكانيّة وقف النار مع لبنان بدءًا من يوم غد ولمدة أسبوع
-
16 :39
هيئة البث الإسرائيلية: طلب وقف النار الأميركي رسالة حسن نية تجاه لبنان مع استمرار المفاوضات
-
16 :38
"العربية" عن إعلام إيراني: وفد باكستاني بطريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات
-
-
-
Just in
-
16 :58
قناة "جيو" الباكستانية عن مصادر: إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأمريكا
-
16 :56
"القناة 12" الإسرائيلية: إعادة فتح مطار حيفا أمام حركة الملاحة الجوية اعتباراً من الأسبوع المقبل لأول مرة منذ بداية الحرب
-
16 :53
"وول ستريت جورنال": الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على عقد اجتماع لكن لم تحددا التاريخ والمكان بعد
-
16 :46
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعدّ لإمكانيّة وقف النار مع لبنان بدءًا من يوم غد ولمدة أسبوع
-
16 :39
هيئة البث الإسرائيلية: طلب وقف النار الأميركي رسالة حسن نية تجاه لبنان مع استمرار المفاوضات
-
16 :38
"العربية" عن إعلام إيراني: وفد باكستاني بطريقه إلى إيران لنقل رسالة أميركا والتخطيط لجولة ثانية من المحادثات
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هل تُعلن إسرائيل وقفًا لإطلاق النار في لبنان؟
-
-
-
15 April 2026
-
بين شح البحر وأزمات البحارة.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك في تونس؟
-
-
15 April 2026
-
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: المخزون الغذائي يكفي لأشهر
-
-
-
15 April 2026
-
شيرين تتصدر الترند.. "تسريب" يشغل مواقع التواصل
-
-
15 April 2026
-
"كان يريد قتله".. تفاصيل تتكشف عن مهاجم منزل سام ألتمان
-
-
-
15 April 2026
-
"وثيقة أمنية" تعرقل محاكمة نتنياهو.. حديث عن إيران
-
-
15 April 2026
-
"اليونيفيل": الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة تابعة لنا قرب الناقورة
-
-
-
15 April 2026
-
ترامب يُهدّد: يمكننا تدمير محطات الطاقة في إيران خلال ساعة!
-
-
-
15 April 2026
-
غادر الملعب باكياً.. إصابة خطيرة لحكم مباراة بالدوري المصري
-
-
15 April 2026
-
15 دقيقة لتعديل تعليقاتك على «إنستغرام»… ولكن بشروط
-
-
15 April 2026