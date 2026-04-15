رأت أوساط مقربة من مراجع رسمية أنه على الرغم من كل ما أثير من ردود فعل على المفاوضات في واشنطن، فإن الجانب الأميركي يعكس مؤشراتٍ إيجابية. وكشفت هذه الأوساط أنَّ الأميركيين أبدوا تفهماً لمطلب لبنان بوقف النار والأعمال العدائية، ما يرفع من نسبة التفاؤل بضغط معين على إسرائيل.

ورداً على اللغط الذي حصل حول البيان، اعتبرت هذه الأوساط أن إسرائيل تريد أن تبدو كأنها حققت نجاحاً كبيراً وخلق انطباع عن success story. لكن الأوساط نفسها أكدت أن الموقف اللبناني واضح لجهة ثوابت وقف النار والتمسك باتفاق أيلول 2024 ومندرجاته. وبالتالي فإن الوضع الآن هو انتظار السلوك الأميركي ومدى تنفيذ ضغط على إسرائيل، طالما أن المفاوضات هي مسار لن يكتمل بين ليلةٍ وضحاها.



على خط آخر رأت مصادر متابعة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يراقب الأوضاع ويواصل مساعيه لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار، معتبرة أن أولويات بري إلى جانب وقف العدوان حماية الوحدة الداخلية ومنع الحرب، ولفتت إلى ضرورة انتظار توضح نتائج تواصله مع المملكة العربية السعودية التي تلعب دوراً مؤثراً في لبنان.