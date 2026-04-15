خاص tayyar.org – أوساط مقرّبة من مراجع رسمية: مؤشرات إيجابية من الجانب الأميركي... لهذه الأسباب!
15 April 2026
8 secs ago
source: tayyar.org
رأت أوساط مقربة من مراجع رسمية أنه على الرغم من كل ما أثير من ردود فعل على المفاوضات في واشنطن، فإن الجانب الأميركي يعكس مؤشراتٍ إيجابية. وكشفت هذه الأوساط أنَّ الأميركيين أبدوا تفهماً لمطلب لبنان بوقف النار والأعمال العدائية، ما يرفع من نسبة التفاؤل بضغط معين على إسرائيل.
ورداً على اللغط الذي حصل حول البيان، اعتبرت هذه الأوساط أن إسرائيل تريد أن تبدو كأنها حققت نجاحاً كبيراً وخلق انطباع عن success story. لكن الأوساط نفسها أكدت أن الموقف اللبناني واضح لجهة ثوابت وقف النار والتمسك باتفاق أيلول 2024 ومندرجاته. وبالتالي فإن الوضع الآن هو انتظار السلوك الأميركي ومدى تنفيذ ضغط على إسرائيل، طالما أن المفاوضات هي مسار لن يكتمل بين ليلةٍ وضحاها.
على خط آخر رأت مصادر متابعة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يراقب الأوضاع ويواصل مساعيه لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار، معتبرة أن أولويات بري إلى جانب وقف العدوان حماية الوحدة الداخلية ومنع الحرب، ولفتت إلى ضرورة انتظار توضح نتائج تواصله مع المملكة العربية السعودية التي تلعب دوراً مؤثراً في لبنان.
15 :31
ترامب يُهدّد: يمكننا تدمير محطات الطاقة في إيران خلال ساعة! تتمة
15 :30
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين مستهدفًا بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل
15 :19
غارات إسرائيلية تستهدف دير الزهراني
15 :14
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: أميركا لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار
15 :04
ترامب: الصين وافقت على عدم إرسال أسلحة إلى إيران وهي سعيدة للغاية لأنني أفتح مضيق هرمز بشكل دائم
15 :03
النائب إيهاب مطر للـOTV: دُعيت لمؤتمر معراب لكنني لم أشارك لارتباط مسبق لكن مكان انعقاد المؤتمر لم يكن موفقًا ولا الخطاب ولا مضمون البيان
