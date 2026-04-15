استشهد المسعف فضل سرحان (من بلدة كفرتبنيت) والمسعف في اسعاف النبطية مهدي ابو زيد (من النبطية) في الغارة التي استهدفت فريقا من مسعفي الهيئة الصحية الاسلامية وإسعاف النبطية وكشافة الرسالة الاسلامية في بلدة ميفدون.