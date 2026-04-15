جريمة مروعة في لبنان: أم تقتل طفليها!
15 April 2026
source: tayyar.org
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: " فجر تاريخ 28-02-2026، أُدخِلَ بحالة طارئة إلى أحد المستشفيات في محلة الحدت الطفل (ف. إ. مواليد عام 2020، سوري) وشقيقته (ر. إ. مواليد عام 2017، سورية)، وما لبثت الأخيرة أن فارقت الحياة، وبعد ثلاثة أيام توفي شقيقها. وبنتيجة كشف الطبيب الشرعي، أكّد أن الطفلَين تعرّضا لنقص مفاجئ بكمية الأوكسجين وأن الوفاة تتوافق مع حالة اختناق.
بالتحقيق الأولي مع والدة الطفلين المدعوة: و. م. (مواليد عام 1996، سورية)
أفادت بأنها تفاجأت بحالة الطفلين عند شروعها بإيقاظهما لتناول السحور، حيث لم يستجيبا لها ولم يتحرّكا، فقامت بالاتصال بالمدعو (ا. خ. مواليد عام 1996، سوري) الذي ساعدها في نقلهما إلى المستشفى، وهو ما أكّده الأخير في إفادته.
بناءً على ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها اللازمة لكشف ملابسات الوفاة، خاصّةً بعد نتيجة كشف الطبيب الشرعي حيث تم الاشتباه بقيام الوالدة بتنفيذ عملية القتل.
بتاريخ 27-03-2026، تم استدعاء (و. م.) لاستجوابها، حيث وبنتيجة التوسع بالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة التي تثبت تنفيذها للجريمة، اعترفت أنها أقدمت على قتل طفلَيها خنقاً بواسطة وسادة أثناء تواجدهما على سريرها داخل منزلها في محلة صحراء الشويفات، ثم قامت بتركهما لمدة ساعة على هذه الحال، لتقوم بعدها بالاتصال بأحد الأشخاص لمساعدتها، وأضافت أنها أقدمت على ذلك بسبب الضغوطات النفسية التي تعاني منها.
أجري المقتضى القانوني بحقها، وأودعت المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".
Just in
13 :59
الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليّة تفجير لمنازل في بلدة الناقورة
13 :49
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أكثر من 200 هدف تابع لحزب الله في جنوب لبنان خلال آخر 24 ساعة شملت منصات إطلاق وعناصر
13 :36
الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بعبور الواردات والصادرات في الخليج وبحر عمان إذا استمرّ الحصار الأميركي المفروض على السفن الإيرانية في مضيق هرمز
13 :32
رئيس المجلس الأوروبي:
- الاتحاد الأوروبي لديه أولويتان هما العمل على وقف إطلاق نار ثابت بالمنطقة وفتح مضيق هرمز
- مضيق هرمز والبحر الأحمر شريانان أساسيان لإمدادات الطاقة وسلاسل الإمدادات حول العالم
- حزب الله يشكل تهديدًا وجوديًا للبنان وعاملاً خطيرًا يزعزع الاستقرار ويهدد الأمن والسلام
- الاتحاد الأوروبي يواصل دعم لبنان ومساعدة حكومته على نزع سلاح حزب الله
13 :22
ترامب في مقابلة مع فوكس بيزنس:
- أعتقد أن حرب إيران يمكن أن تنتهي قريبا جدا
- يمكننا تدمير كل محطات الطاقة الإيرانية خلال ساعة واحدة
- أسعار النفط ستعود إلى ما كانت عليه وربما أقل
13 :19
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الحنية في قضاء صور
