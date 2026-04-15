كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":

"انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.

الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني. البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.

انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر."