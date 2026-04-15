بالصورة: إنذار عاجل من أدرعي إلى سكان جنوب لبنان!
15 April 2026
34 mins ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة "إكس":
"انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة وهو لا ينوي المساس بكم.
الغارات مستمرة حيث يعمل جيش الدفاع بقوة كبيرة في المنطقة. ولذلك وحرصًا على سلامتكم نعود ونناشدكم اخلاء منازلكم فورًا والتوجه فورًا إلى شمال نهر الزهراني
كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.
لضمان سلامتكم ندعوكم إلى الانتقال فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني. البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.
انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر."
عاجل‼️ انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 15, 2026
Just in
12 :19
حزب الله: تصدينا بصاروخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء بلدة دبعال جنوبي لبنان
12 :15
"واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أميركيين: واشنطن ترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط
11 :59
الوكالة الوطنية: قصفٌ مدفعيّ إسرائيليّ يستهدف بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل كما تتعرض بلدة كفردونين لقصف مماثل
11 :51
وزير الثقافة غسّان سلامة لـ"التلفزيون العربي":
- المفاوضات مع إسرائيل لم تبدأ بعد ولم يحدّد تاريخها ومستوى التمثيل فيها وما حصل أمس في واشنطن مباحثات تمهيدية قد تصل إلى مرحلة المفاوضات لاحقًا
- اتفقنا على إصدار بيان أميركي في ختام المباحثات لكنّ إسرائيل خالفت ذلك ولم نقدّم ردًّا أو قبولًا للمطالب الإسرائيلية بشكل مباشر
- قرار حصر السلاح بيد الدولة قائم ولا يمكن تجاهله وبعض العقبات في تنفيذ القرار لا تلغيه
11 :29
الوكالة الوطنية: غارتان تستهدفان حاريص ومجرى نهر الليطاني في طيرفلسيه
11 :16
"نصيحة" من وهّاب للشرع! تتمة
Other stories
"نصيحة" من وهّاب للشرع!
تحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية لا يزال ساريًا؟!
قائد كتيبة إسرائيلي يكشف: "قوات الرضوان" حاولت اقتحام موقع عسكري!
4 شهداء من عائلة واحدة في غارة فجرًا
بالصور - مسيّرة إسرائيلية تنفذ ضربتين على أوتوستراد السعديات- الجية!
بالصور - سقوط جسم متفجّر على سطح منزل في أبلح واصابة عدة منازل مجاورة!
خاص - بين الإعمار والسيادة: معركة الخيارات حول احتياطي الذهب!
استهداف سيارة على أوتوستراد السعديات - الدامور
مفاوضات داخل حقل ألغام!
الحزب يهاجم مسار التفاوض: هل قدم لبنان تنازلات مجانية؟
واشنطن تحتفل بالصورة وإسرائيل تخطّط: الجنوب جولانٌ أم سيناء؟
ترامب يكرر انتقاد البابا!
تصعيد وغارات دامية في جنوب لبنان...
روبيو انزعج واستبدل مكان السفيرة اللبنانية بالسفير عيسى
ترامب: لولاي لتمزق العالم.. وستشهدون يومين مذهلين مقبلين!
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026
السفير الإسرائيلي في واشنطن: إسرائيل متّفقةٌ مع الجانب اللّبنانيّ على "تحرير لبنان من قوّات احتلالٍ إيرانيّةٍ"
إصرار اسرائيلي على التفاوض تحت النار... وتراجع الجانب اللبناني عن مطلب وقف إطلاق النار
محادثات واشنطن لم تخلص الى نتيجة
لويس إنريكي يعزو نجاح «سان جيرمان» في «دوري الأبطال» إلى الثقة
محكمة تونسية تصدر حكما بسجن الغنوشي 20 عاما
الأربعاء.. أحدث محاولة للحد من صلاحيات الحرب لدى ترامب
صيحة مكياج رائجة تتسبب في إصابة امرأة بمرض نادر
أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي
متنزهون يعثرون على حطام طائرة وجثتين في أحراش غرب ألمانيا
كاتس يحدد "شرطا أساسيا" لإنهاء الحملة العسكرية على إيران
"نصيحة" من وهّاب للشرع!
تحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية لا يزال ساريًا؟!
قائد كتيبة إسرائيلي يكشف: "قوات الرضوان" حاولت اقتحام موقع عسكري!
