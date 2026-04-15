قالت مصادر دبلوماسية لبنانية لـ"الحدث" إنّ "الاتفاق على تحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية لا يزال ساريًا وموعد المفاوضات مع إسرائيل لم يحدّد حتى الآن."

وأضافت المصادر لـ"الحدث" أنّ "لبنان لم يحصل على ما طالب به بالنسبة لوقف النار."