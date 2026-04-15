كشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إنّ "الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة لعناصر من "حزب الله" لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان"، وذلك عقب قتال عنيف لأيام.

وتحدّثت الصحيفة عن "فجوات" بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية بشأن "مفهوم الدفاع في جنوب لبنان".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن قائد الكتيبة 75 وصفه مسار القتال في جنوب لبنان بـ"المعقّد"، إذ كان "عناصر حزب الله كانوا يخططون لاقتحام إحدى البؤر الحدودية".

كما تحدّث عن واقع "الشريط الأمني" الذي تسعى إسرائيل لفرضه، قائلاً: "الهدف هو خلق منطقة خالية من العدو والسكان، إذ لا تصبح المستوطنات خط المواجهة، ويقتصر القتال على أراضي العدو".