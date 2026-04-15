تُجري الحكومة، وفقاً لمصادر مطلعة، نقاشاً داخلياً يتجاوز الطابع المالي المباشر، ليرتقي إلى مستوى الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بإدارة الأصول السيادية، وفي مقدّمها احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، الذي تُقدَّر قيمته بأكثر من 45 مليار دولار.



يتمحور البحث حول كيفية توظيف هذا الاحتياطي، البالغ نحو 286.8 طن، ضمن مقاربة بعيدة المدى توازن بين متطلبات تمويل إعادة الإعمار في ظل الحرب المستمرة، والحفاظ على ركائز الاستقرار النقدي والمالي. فبدلاً من طرح البيع كخيار أول، يبرز اتجاه يدعو إلى استخدام الذهب كأداة قوة سيادية، سواء عبر رهنه بشكل جزئي ومدروس، أو إدخاله ضمن آليات تمويلية مركّبة تتيح استقطاب دعم خارجي بشروط أقل كلفة.



يعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن المساس المباشر بالاحتياطي قد يوفّر سيولة آنية، لكنه يضعف موقع لبنان التفاوضي ويقوّض إحدى آخر ضماناته السيادية، ما يدفع نحو مقاربة أكثر حذراً تقوم على تعظيم قيمة الأصل بدل تصفيته، وربط أي استخدام له بإصلاحات بنيوية تضمن استدامة الأثر المالي والاقتصادي.