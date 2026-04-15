ترامب يكرر انتقاد البابا!
-
15 April 2026
-
7 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداته لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، مؤكداً أن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر "غير مقبول" على الإطلاق.
وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء "هلا أخبر أحد البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء أعزل تماما خلال الشهرين الماضيين، وأن امتلاكها قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا؟"
أتى ذلك، رفض الرئيس الأميركي الاعتذار للبابا، قائلاً "لا يوجد ما يستدعي الاعتذار.. إنه مخطئ"، بعيد وصفه رأس الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأنه "ضعيف في ملف الجريمة، وسيء جدا في السياسة الخارجية"، عازيا انتخابه بابا في مايو 2025 فقط إلى كونه أميركياً.
صورة المسيح
ثم نشر ترامب في وقت لاحق صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره كما لو أنه "المسيح"، لكنه عاد وحذفها لاحقا، مشيراً إلى أن الصورة كانت تُظهره كطبيب.
من جهته، أكد البابا لصحافيين على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر يوم الاثنين الماضي أنه "لا يخشى إدارة ترامب، ولا التحدّث علنا عن رسالة الإنجيل" الداعية إلى السلام، بعد وصفه في وقت سابق من هذا الشهر تهديد ترامب بتدمير "حضارة إيران بأكملها" بأنه أمر "غير مقبول بتاتا".
كما انتقد سابقا حملة ترامب للترحيل الجماعي التي استهفت المهاجرين ووصفها بأنها "لا إنسانية".
في حين وضعت حملة الانتقادات هذه للبابا الرئيس الأميركي "في مواجهة غير مسبوقة قد تترتّب عليها تبعات سياسية داخل الولايات المتحدة"، وفق فرانس برس.
إذ تعرّض ترامب لانتقادات لاذعة حتى من بعض حلفائه على خلفية هجماته على البابا المولود في الولايات المتحدة، والذي انتقد الإدارة الأميركية بسبب سياستها في مسألة الهجرة غير القانونية، وتدخّلها في فنزويلا، وحربها على إيران. ما قد يزيد من مخاوف الجمهوريين من احتمال خسارة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردّي وسط ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران.
علماً أن الرئيس الأميركي لطالما سعى إلى استمالة الناخبين المسيحيين في بلاده برؤيته المحافظة. وقد دعمه المسيحيون الإنجيليون خصوصا في انتخابات العامَين 2016 و2024.
-
Just in
-
09 :26
بالصور - سقوط جسم متفجّر على سطح منزل في أبلح واصابة عدة منازل مجاورة!
-
09 :19
وسائل إعلام إسرائيلية: القناة "الـ14": الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان استهدفت عكا و"نهاريا"
-
09 :08
خاص - بين الإعمار والسيادة: معركة الخيارات حول احتياطي الذهب!
-
08 :58
"سي إن إن" عن وزير الخزانة الأسترالي: لا نزال نتوقع أن تستمر آثار الحرب في الشرق الأوسط لبعض الوقت
-
08 :54
استهداف سيارة على أوتوستراد السعديات - الدامور
-
08 :50
مفاوضات داخل حقل ألغام! (الجمهورية)
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصور - سقوط جسم متفجّر على سطح منزل في أبلح واصابة عدة منازل مجاورة!
-
-
-
15 April 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - بين الإعمار والسيادة: معركة الخيارات حول احتياطي الذهب!
-
-
-
15 April 2026
-
استهداف سيارة على أوتوستراد السعديات - الدامور
-
-
-
15 April 2026
-
مفاوضات داخل حقل ألغام!
-
-
-
15 April 2026
-
الحزب يهاجم مسار التفاوض: هل قدم لبنان تنازلات مجانية؟
-
-
-
15 April 2026
-
واشنطن تحتفل بالصورة وإسرائيل تخطّط: الجنوب جولانٌ أم سيناء؟
-
-
-
15 April 2026
-
تصعيد وغارات دامية في جنوب لبنان...
-
-
-
15 April 2026
-
روبيو انزعج واستبدل مكان السفيرة اللبنانية بالسفير عيسى
-
-
-
15 April 2026
-
تفاصيل "حصار هرمز".. هكذا تتمركز القوات الأميركية في المنطقة
-
-
-
15 April 2026
-
ترامب: لولاي لتمزق العالم.. وستشهدون يومين مذهلين مقبلين!
-
-
-
15 April 2026