تصعيد وغارات دامية في جنوب لبنان...
15 April 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
شهد جنوب لبنان، فجر اليوم الأربعاء، تصعيداً عسكرياً واسعاً مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من البلدات الجنوبية، بالتزامن مع اشتباكات ميدانية في محيط مدينة بنت جبيل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية وتعزيز انتشاره داخل المناطق الحدودية.
وأفادت المعطيات الميدانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف فجراً محيط مدينة بنت جبيل، فيما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفجير منازل في بلدة حانين. كما شن الطيران الحربي غارات على بلدات المجادل، خربة الدوير، أنصارية، وجباع، حيث أدى القصف على منزل في جباع إلى استشهاد عائلة كاملة مؤلفة من أربعة أفراد.
وفي أنصارية، ارتفعت الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية إلى خمسة ضحايا وأربعة جرحى، فيما سجل تحليق مكثف للمسيّرات الإسرائيلية فوق أجواء النبطية، ترافق مع غارات متقطعة وأصوات اشتباكات وتمشيط بالأسلحة المتوسطة من جهة الخيام.
ميدانياً، تركزت الاشتباكات في بنت جبيل في عدة نقاط، أبرزها محيط مدرسة السرايا، مبنى الشرطة، البلدية، الملعب، البركة، وعين الحرة، وسط استمرار القصف العنيف على المدينة ومحيطها.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر المتحدثة باسمه إيلا واوية، أن قوات لواء الاحتياط 8 التابعة للفرقة 91 تواصل "عملية برية دقيقة" في جنوب لبنان بهدف تعزيز خط الدفاع الأمامي.
وقالت إن القوات عثرت خلال إحدى العمليات على منصة إطلاق صواريخ مضادة للدروع كانت موجهة نحو بلدات الشمال، إلى جانب صواريخ إضافية ووسائل قتالية متنوعة تشمل عبوات ناسفة، قنابل يدوية، ذخائر ومعدات تكنولوجية، قال الجيش إنها تعود لعناصر حزب الله.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "قواته، بالتعاون مع سلاح الجو، استهدفت خلال الأيام الأخيرة شققاً عملياتية ومقر قيادة لعناصر من حزب الله".
كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية أن الجيش "أحبط محاولة لعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان".
مواقع إضافية إسرائيلية في جنوب لبنان
بالموازاة، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء مواقع عسكرية إضافية داخل جنوب لبنان ومضاعفة عددها، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تهدم منازل في القرى الحدودية بهدف إخلاء مناطق وفرض منطقة عازلة، في تكتيك قالت الصحيفة إنّه "يُشبه أسلوب العمليات المعتمد في قطاع غزة".
في السياق أيضاً، كشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إنّ "الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة لعناصر من "حزب الله" لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان"، وتحدّثت عن "فجوات" بين الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية بشأن "مفهوم الدفاع في جنوب لبنان".
كما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن قائد كتيبة قوله: "نعمل على إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان وهدفنا أن يدور القتال دائماً في أرض العدو".
