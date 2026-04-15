النهار: الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في الخارجية الأميركية: إطار تفاوضي تضعه واشنطن ولبنان طلب وقف النار











الأخبار: العدو يعجز في الميدان فينتقل إلى البديل

تفعيل خطة الفتنة الداخلية في لبنان

أميركا- إيران: الحرب بالحصار

سلطة العار راكعة في واشنطن













اللواء: التحوُّل الدبلوماسي: لبنان واسرائيل على الطاولة.. ولا مصافحة

إصرار لبناني على وقف النار أولاً.. وبري يوفد خليل الى الرياض















البناء: واشنطن وطهران من مفاوضات إسلام آباد إلى حصار الحصار والعودة للتفاوض | لبنان الرسمي والخطوة الأولى نحو الخطيئة: «إسرائيل» أخذت الصورة ولا وقف للنار | قاسم: تنازل مجانيّ… والمقاومة ستواصل القتال حتى تحرير الأرض ولن تستسلم















الديار: المفاوضات المباشرة: ماذا بعد الصورة والبيان المشترك؟

الاتفاق على جلسة ثانية... الثنائي: غير معنيين... والرياض على الخط













نداء الوطن: لبنان وإسرائيل: كسر «التابوهات» وبدء عصر المفاوضات













المدن: الحرب على لبنان:غارات جنوبًا بالتزامن مع المحادثات في واشنطن

الجمهورية: لقاء تاريخي بين لبنان وإسرائيل

بيان المفاوضات المشتركك نسعى لسلامٍ دائمٍ

l'orient le jour: Washington décroche la photo, Tel-Aviv fait ses calculs : où va le Liban et que va faire le Hezbollah ?











عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: مساعٍ لجولة جديدة من المفاوضات مع استمرار الحصار الأميركي لموانئ إيران













الأنباء الكويتية: السفيرة اللبنانية تتوسط سفيري إسرائيل والولايات المتحدة ولا مصافحة.. وروبيو: المحادثات «فرصة تاريخية» لتحقيق سلام دائم.. وأميركا: المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات لإعادة الإعمار

لبنان وإسرائيل وجهاً لوجه في واشنطن للمرة الأولى منذ 1993