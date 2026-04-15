



اللواء: أسرار



لغز

لم تستغرب شخصيات سياسية التصريحات المعادية التي أطلقها مسؤولون من حزب الله مع إنطلاق المفاوضات المباشرة بين سفيري لبنان واسرائيل في واشنطن برعاية أميركية، على إعتبار أنها جزء من الخطاب المعتمد من قبل الحزب في المرحلة الراهنة!







غمز

تعرض مسؤولين حزبيين لإنتقادات قاسية من مرجع سياسي حليف فوجئ بخروج التظاهرات المفتعلة في شوارع بيروت والهتافات الإستفزازية التي رددها المتظاهرون والتي تشكل إنذار شؤم لفتن داخلية يستفيد منها العدو الإسرائيلي!







همس

أفادت معلومات واردة من واشنطن أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى لعب دوراً رئيسياً، من خلال علاقته الخاصة بالرئيس دونالد ترامب وفريق البيت الأبيض، في ترتيبات المفاوضات المباشرة بما فيها حضور وزير الخارجية الأميركية شخصياً الجلسة الأولى وكلمته الإفتتاحية!













البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال دبلوماسي عربي مخضرم إن ما يجري على ساحة التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أميركية يستعيد ما جرى على المسار الفلسطيني الإسرائيلي الذي أدى إلى اتفاق أوسلو، حيث أعطت القيادة الفلسطينية سلاحها الأهم وهو التخلي عن المقاومة ومنح الاعتراف بكيان الاحتلال، بينما ذهبت “إسرائيل” تمضي في تنفيذ أجندتها وكان موضوعها زيادة الاستيطان. وفي المسار اللبناني ألقت الحكومة اللبنانية آخر ورقة قوة بيدها وهي صورة التفاوض المباشر وبعدما حصلت “إسرائيل” على الصورة سوف تواصل ما تريده وهو قضم المزيد من الأراضي اللبنانية وكما قرّرت “إسرائيل” في وقت مناسب إن على أجهزة الأمن الفلسطينية التنسيق معها لملاحقة المقاومة وإلا قطعت التنسيق سوف تقول “إسرائيل” للحكومة اللبنانية الشيء نفسه وإلا انتهى مسار التفاوض.



كواليس

يعتقد مرجع سياسي لبناني أن ما جرى في مسار التفاوض غير قابل للتفسير عقلياً، لأن ثلاث تجارب واضحة كان يجب أن تكون كافية ليفهم لبنان الرسمي أنه لن يحصل من أميركا على شيء، والتجربة الأولى هي ما جرى مع لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 -11- 24 الذي صاغته واشنطن وكفلته ولم تلزم “إسرائيل” بتنفيذ حرف منه، فما الذي طمأن لبنان الرسمي أن الاتفاق الذي سيتمّ إن تم، سوف ينفذ بخلاف الاتفاق الذي لم ينفذ طالما الوعد ذاته وصاحب الوعد هو ذاته؟ والتجربة الثانية هي تجربة سورية التي تفاوض من سنة دون نتيجة رغم تقديمها هدايا ثمينة لـ”إسرائيل” أهمها إخراج المقاومة وقطع خط إمدادها وتجاهل الانسحاب من الجولان المحتل والاكتفاء بطلب الانسحاب من الأراضي التي تم احتلالها قبل أقل من سنة ونصف، ورغم ما يفترض أنه دعم أميركي وعربي وإسلامي أقوى بكثير مما يحلم به لبنان لم تصل سورية إلى اتفاق ولا إلى وعود بوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب. والتجربة الثالثة مماثلة لبنانياً وهي تجربة الرئيس السابق أمين الجميل صاحب اتفاق 17 أيار الذي كتب في مذكراته أن أميركا تهرب عندما تطالبها بوعدها وأن “إسرائيل” لا تنسحب من أرض قامت باحتلالها؟













نداء الوطن: أسرار



تجمّعت لدى بعض الأوساط الرسمية والأمنية معطيات من مواقع الاستهدافات الإسرائيلية الأربعاء الماضي تُثبت أن عددًا من المواقع التي استُهدفت كانت بالفعل مقارّ تابعة لـ "حزب الله".



يرى متابعون أن عودة وفيق صفا إلى الإعلام يُفهم منها وكأنها تمهيد لإعادة تفعيل ورقة الشارع من جديد على غرار ما جرى في الروشة.



وُضع على نار قوية استحقاق تعيين مدعٍ عام تمييزي جديد، ويتم التداول باسم قاض من البقاع. مصادر موثوقة قالت إن الاسم سيمر في السراي الحكومي خصوصًا أن الموقع هو للطائفة السنية.