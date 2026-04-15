إصرار اسرائيلي على التفاوض تحت النار... وتراجع الجانب اللبناني عن مطلب وقف إطلاق النار
15 April 2026
22 secs ago
source: الديار
بعض ما جاء في مانشيت الديار:بين بنت جبيل التي اختصرت المعارك العسكرية، وواشنطن التي اختزلت المواجهة الدبلوماسية، توزع اهتمام اللبنانيين بالامس، رغم قناعة الكثيرين منهم أن نتائج الميدان ستكون حاضرة إلى الطاولة اللبنانية ـ الاسرائيلية، التي غيرت موعدها وفقا لتوقيت وزير الخارجية الاميركية، ماركو روبيو، الذي أراد اختبار الأطراف المعنية شخصيا.
فعلى وقع الصليات الصاروخية باتجاه مستوطنات الشمال، دخل الوفدان اللبناني والاسرائيلي، برعاية اميركية، إلى قاعة الاجتماعات، بعد صورة تذكارية للمشاركين، لم تتخللها اي مصافحات، وهو ما أثار انزعاج الوزير روبيو، الذي استبدل مكان السفيرة اللبنانية، التي كان يفترض أن تقف إلى جانبه خلال الصورة بالسفير عيسى، وفقا لمصادر خاصة، قبل أن يدلي بتصريح مقتضب، أكد فيه أن «المحادثات الإسرائيلية اللبنانية فرصة تاريخية، تهدف إلى وضع أسس سلام دائم ومستقر يضمن الأمن والازدهار للمنطقة».
مصادر سياسية مواكبة أكدت أن اللقاء التحضيري الذي استمر لساعتين، انتهى إلى إصرار اسرائيلي على التفاوض تحت النار، وفصل المسار السياسي الذي هو مع الدولة اللبنانية، عن العمليات العسكرية التي هي مع حزب الله، رافضا تقديم أي إنجاز للجانب اللبناني، كاشفة أن الوفد الاسرائيلي سيدرس الطرح اللبناني ويبلغ واشنطن برده.
وأشارت المصادر إلى أنه في إطار تدوير الزوايا، تراجع الجانب اللبناني عن مطلب وقف إطلاق النار، مكتفيا بهدنة مؤقتة، تفتح المجال للانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة بوضع خارطة طريق التفاوض، لجهة المكان، الاليات، مستوى الوفود، وجدول الاعمال، مؤكدة أن مسلمات لبنان كانت واضحة: لا تفاوض تحت النار، ولا اتفاق سلام، ٱملة أن يساهم تدخل وزير الخارجية الاميركي، في الضغط على الجانب الاسرائيلي إلى فتح ثغرة تسمح باستكمال المسار، عبر صيغة قادرة على تأمين مصالح الطرفين، بعدما مارست السلطة اللبنانية حقها المشروع بالتفاوض عن مواطنيها.
وفيما غادرت السفيرة اللبنانية دون الإدلاء بأي تصريح، اكد السفير الاسرائيلي أن «البحث تناول الأمور البعيدة المدى وقلنا بوضوح أن أمن المدنيين ليس موضوع تفاوض وهذا الأمر تفهمه حكومة جوزيف عون»، معلنا استمرار المفاوضات في الفترة المقبلة.
Just in
07 :54
غارة إسرائيلية على منطقة المحمودية في قضاء جزين
07 :40
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان
07 :39
ترامب: لولاي لتمزق العالم.. وستشهدون يومين مذهلين مقبلين! تتمة
07 :20
الجيش الإسرائيلي: نواصل عملياتنا البرية جنوب لبنان وعثرنا على منصة إطلاق وصواريخ لحزب الله واستهدفنا شققًا عملياتية ومقر قيادة وقضينا على عناصر
07 :18
"هآرتس" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء مواقع عسكرية إضافية في جنوب لبنان ومضاعفة عددها
07 :15
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026 تتمة
