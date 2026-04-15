محادثات واشنطن لم تخلص الى نتيجة
15 April 2026
21 secs ago
source: اللواء
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اطلع من السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض على نتائج محادثات واشنطن ولفتت الى ان لبنان لم يخرج عن ثوابت الموقف المطالب بوقف اطلاق النار وفق المبادرة التي اطلقها الرئيس عون، في حين ان الجانب الاسرائيلي لم يقدم اي جواب في هذا المجال ما اعطى الانطباع ان التفاوض شيء ومواصلة الحرب شيء اخر.
وأوضحت المصادر ان هذا اللقاء التمهيدي لم يخلص الى نتيجة لأن الهدف منه هو اختبار النوايا مع العلم انه من غير الواضح ما اذا كان هناك انتقال وشيك الى المفاوضات طالما ان لبنان لم يتمكن من انتزاع موافقة على وقف اطلاق النار الذي يشكل أولوية رسمية.
ولفتت الى ان الأميركيين ابدوا إرتياحاً لهذا الإجتماع على ان هناك إتصالات ستشق طريقها لاسيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية لمعرفة ما اذا كانت الارضية جاهزة للتفاوض وجدول اعماله.
Just in
07 :54
غارة إسرائيلية على منطقة المحمودية في قضاء جزين
07 :40
"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لعناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله لاقتحام موقع عسكري في جنوب لبنان
07 :39
ترامب: لولاي لتمزق العالم.. وستشهدون يومين مذهلين مقبلين! تتمة
07 :20
الجيش الإسرائيلي: نواصل عملياتنا البرية جنوب لبنان وعثرنا على منصة إطلاق وصواريخ لحزب الله واستهدفنا شققًا عملياتية ومقر قيادة وقضينا على عناصر
07 :18
"هآرتس" عن مصادر: الجيش الإسرائيلي يعمل على إنشاء مواقع عسكرية إضافية في جنوب لبنان ومضاعفة عددها
07 :15
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 نيسان 2026 تتمة
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
-
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
-
15 April 2026